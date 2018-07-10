Mısırda yüksek rekolte beklentisi

Nuri PİR - Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Türkiye genelinde geçen yıl 6 milyon ton olan mısır rekoltesinin iyi hava şartları nedeniyle bu yıl yüzde 20 artmasını beklediklerini söyledi. Mısır anızının yakılmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan İncefikir, çiftçilere sap parçalayıcı makineler dağıtılması ve bu makineler için ucuz mazot sağlanmasıyla anız probleminin belirli ölçüde çözülebileceğini kaydetti.

Kentte 1 milyon dekarı aşan alanda yetiştirilen ve Türkiye ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan mısır, iyi hava şartları nedeniyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Oda başkanı İncefikir, Türkiye genelinde mevsim şartlarının iyi olması nedeniyle 6 milyon ton olan mısır rekoltesinin yüzde 20 artmasını beklediklerini ifade ederek, "Mısırlara baktığımızda yeşil aksan olarak oldukça sağlıklı ve mısırın kendisi oldukça dolgun. Boyut olarak da iyi. Zamanında yağmur yağması, yağmayan yerlerde de zamanında sulama yapılmasının rekolteyi artıracağını bekliyoruz. Geçen yılın rekoltesinin çok üstünü aşacağımıza inanıyorum. Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı bölgelerde aşırı rüzgar nedeniyle yer yer yatmalar oldu. Yatmalar olmasaydı bölgede rekor beklenebilirdi" dedi.