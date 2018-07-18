Mısır'dan Amerikan Apache şirketiyle petrol anlaşması

KAHİRE (AA) - Mısır hükümetinin ülkenin batı sahra bölgesinde petrol arama konusunda ABD'li petrol ve doğalgaz şirketi Apache ile anlaşma yaptığı bildirildi.

Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Amerikan Apache firmasıyla 9 milyon dolarlık petrol arama anlaşması imzaladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya göre ülkenin batısındaki Sahra bölgesinde 7 kuyuda petrol arama çalışması yürütülecek.

Açıklamada ayrıca 2014'ten bu yana imzalanan petrol arama anlaşmalarının 87'ye ulaştığı belirtilirken, yeni 14 arama ruhsatı üzerine çalışmalar yürütüldüğüne işaret edildi.

Şubat 2018'de Mısır'dan açıklanan resmi verilere göre, ülkede günlük 650 bin varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Yeni petrol bölgelerinin tespiti üzerine yoğunlaşan Kahire yönetimi, petrol üretimini yüzde 38 civarında artırarak günlük 900 bin varile çıkarmayı planlıyor.

