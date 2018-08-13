İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, 2018 Çevre Raporu’nu açıkladı. Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, global ölçekte öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Electric, düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi çerçevesini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu noktada markanın 2018 Çevre Raporu, hedeflere ulaşmak konusunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor. İleri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için kullanan Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini "küresel ve önde gelen çevre dostu" bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiriyor. Çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden "Eco Changes (Eko Değişim)" ilkesi çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalışan Mitsubishi Electric, 100. yıl dönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, markanın, düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi çerçevesini güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi. Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit emisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2018 Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı. Mitsubishi Electric’in 2018 Japon mali yılına (1 Nisan 2017-31 Mart 2018 dönemi) ilişkin çevre planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması ve politikaların uygulanması yönündeki çalışmalarına yer verilen Çevre Raporu’nun sonuçları ile ilgili Saraçoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Raporlama yılında, Mitsubishi Electric üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesi gibi bir dizi faaliyet sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonları 1,37 milyon ton hedefinin de altına inerek 1,27 milyon tona düşürüldü. Karbondioksit harici emisyonlar ise büyük ölçüde Japonya dışındaki fabrikalarda küresel ısınma potansiyeli düşük soğutucular ve geliştirilmiş gaz toplama metotlarının kullanılmasına bağlı olarak karbondioksit eş değeri bazında 190 bin tona düşürülerek 220 bin ton olarak belirlenen hedefin altında bir sayıya ulaşıldı. Tesislerin yenilenmesi ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin benimsenmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması sonucunda enerjiden kaynaklanan karbondioksit 24 bin ton azaltıldı. Başta bilişim teknolojisi ürünleri ve elektronik cihazlar olmak üzere 102 Mitsubishi Electric eko-ürününün neden olduğu karbondioksit emisyonları ise ortalama yüzde 35 oranında azaltılarak belirlenen hedefe ulaşılması sağlandı."

\ - Kaynak girdileri azaltıldı Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in belirli ürünlerin minyatürleştirilmesi ve ağırlığının azaltılması suretiyle kaynak girdiklerini azaltmak için çalışmalarda bulunduğunu, raporlama döneminde kaynak girdilerinin Mart 2001’de sona eren mali yılda ulaşılan seviyenin yüzde 40’ına kadar azaltıldığını bildirdi. Saraçoğlu, lazer işleme makineleri, LED ampuller ve optik ağ iletişim cihazlarının da aralarında bulunduğu 64 ürünün girdilerinde azalma sağlandığını kaydetti. Nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere doğanın korunmasına yardımcı olmak amacıyla Japonya’daki 24 iş sahasının tamamında "Yaşayan Canlılar Projeleri" gibi biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projeler yürütüldüğünü belirten Saraçoğlu, toplamda 10 bin katılımcının hedeflendiği "Mitsubishi Electric Açık Hava Sınıflarına" veya "Satoyama Orman Koruma Projesi"ne, programa yeni sahaların eklenmesi ve öğrencilerin yoğun ilgisi sayesinde 15 bin kişinin katıldığını aktardı. Dünya genelindeki 91 fabrikanın çevresel riskler, hava kirliliği, su kirliliği, kimyasal maddeler, sera gazı emisyonları ve atık bertarafı konularını ele alan bir orijinal endeks yardımıyla değerlendirildiğini bildiren Saraçoğlu, "Belirli bölgelerde risklerin minimize edilmesi için gerçekleştirilen girişimlerin sonucunda Mitsubishi Electric, yurt içi bağlı kuruluşları ve yurt dışı bağlı kuruluşları 100 üzerinden sırasıyla 99, 93 ve 96 puan almayı başardı." ifadesini kullandı.