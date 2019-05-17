Mitsubishi Electric, akıllı fabrikalara katma değer sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda, ilaç, otomotiv, beyaz eşya gibi pek çok sektörde hizmet veren Mitsubishi Electric, ambalaj sektöründe de iddialı ürünleri ve mühendislik deneyimiyle öne çıkıyor.

Mitsubishi Electric, dolum, etiketleme, dikey ve yatay paketleme, dağıtıma hazırlık gibi paketleme disiplinlerinin tümünü kapsayan çözümler sunuyor.

Hızlı üretim, dozajlama ve paketlemenin olduğu sektörlerde çok sayıda robotlu çözümü bulunan Mitsubishi Electric, yüksek hassasiyette ve yüksek hızlı, kolay programlanabilen ve kullanılabilen, maliyet tasarrufu sağlayan ve tüm bu yönleri ile fabrikalara sorunsuz üretim imkanı tanıyan paketleme çözümleriyle dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin oluşturulmasını sağlayan iQ Otomasyon Platformu, tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek bir yapıda birleştiren nadir ürün ailelerinden biri. iQ Platformu'nun önemli avantajlarını, minimum toplam sahip olma maliyeti, fabrika otomasyonu yönetim sistemleri arasında tam ve sorunsuz entegrasyon, maksimum verimlilik ve yüksek hızlı iletişim olarak sıralamak mümkün.