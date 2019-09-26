Mitsubishi Electric EMO Fuarı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, bu yıl 16-21 Eylül'de Hannover'de gerçekleştirilen EMO Fuarı'nda akıllı ve dijital otomasyon çözümleri ile esnek ve verimli üretim imkanı tanıyan yeni nesil CNC ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, metal işleme sektöründe dünyanın önde gelen ticaret organizasyonu olan fuarda ziyaretçilerini ağırlayan Mitsubishi Electric, en yeni CNC kontrolörlerinden durum izleme sistemlerine, robotlardan evrensel makine tezgahı ara yüzlerine kadar birçok ürünü canlı demolar eşliğinde tanıttı.

Evden uzaya kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde 16-21 Eylül 2019'da gerçekleştirilen EMO Fuarı'na katıldı.

salonda D40 numaralı standında ürünlerini sergileyen Mitsubishi Electric, akıllı otomasyon çözümlerinin yanı sıra üretimde yüksek verim sağlayan yeni nesil CNC teknolojilerini fuar katılımcıları ile buluşturdu.

Dünyanın ilk CNC üreticilerinden biri olan Mitsubishi Electric’in EMO Fuarı kapsamında sergilediği Direkt Robot Kontrolü (DRC) özelliğine sahip M8 Serisi CNC kontrol cihazları, esnek ve hızlı üretime imkan tanıyor.

Makine operatörlerinin robotları hızlı bir şekilde programlayarak kullanabilmesinin yolunu açan geniş dokunmatik M80 ve M800 modellerindeki DRC özelliği, robot programlama uzmanlığına gerek duyulmadan robotların CNC panelinden yönlendirebilmesini sağlıyor.