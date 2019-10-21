FİNANS

Mitsubishi Electric, mühendis adaylarına pazarlamanın dinamiklerini aktardı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz: - “Günümüzde pazarlama departmanları ile ürün ve hizmetin oluşumunu destekleyen mühendislerin yakın temasta çalışmaları büyük önem taşıyor. İki disiplinin temelinde de yaratıcılık bulunuyor ancak sunuş ve ifade ediş biçimleri farklılık gösteriyor”

İSTANBUL (AA)- Mitsubishi Electric, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (MieS) tarafından, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde, düzenlenen “Introduction to Business 101” isimli etkinliğe katıldı.

Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, genç mühendis adaylarına pazarlama ve marka yönetiminin püf noktalarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, mühendislik ile pazarlama disiplinlerinin farklı yönlerinin ve bir mühendisin pazarlama profesyoneli olması yolundaki önemli basamakların olduğunu belirtti.

Ceneviz, mühendis kimdir, yeni pazarlama anlayışı, ürün ve marka tanımları arasındaki farklar, markalamanın tarihçesi, marka kavramının gelişimi ve zaman içindeki değişimi, marka ve pazarlama yönetimi ilişkisi, pazarlama planlama süreci, marka değeri, dijital pazarlama, dünyada ve Türkiye’de dijital pazarlamanın gelişim süreçleri, dünyadaki yeni eğilimler, e-ticaret, sosyal medya, 2020’li yıllarda dünyada ve bununla birlikte pazarlama disiplininde oluşması beklenen gelişmeler ve tüketicilerin markalardan yeni beklentileri konularına değindi.

Ceneviz, mühendislerin pozitif bilimlerden yararlanarak insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere projeler ürettiğini, pazarlama disiplininin ise işletmelerin veya örgütlerin ürün, hizmet ve düşüncelerinin satılması ve kabul edilmesi için yürüttüğü planlı iletişim faaliyetlerini kapsadığını vurguladı.

Günümüzde pazarlama departmanları ile ürün ve hizmetin oluşumunu destekleyen mühendislerin yakın temasta çalışmalarının büyük önem taşıdığını aktaran Ceneviz, “İki disiplinin temelinde de yaratıcılık bulunuyor ancak sunuş ve ifade ediş biçimleri farklılık gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hedef grupları için değer yaratabilen işletmelerin daha hızlı büyüyeceğine ve yoğun rekabet ortamında sürdürülebilir bir şekilde ayakta kalabileceğine tanıklık edeceğiz.” yorumunda bulundu.

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Mitsubishi Electric

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