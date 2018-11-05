FİNANS

Mitsubishi Electric, paketleme alanındaki otomasyon ürünlerini tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu: - "Daha esnek üretime imkan tanıyan robotlarımız, aynı zamanda maliyetleri düşürüyor ve çalışan konforunu artırıyor. Hızlı üretim, dozajlama ve paketlemenin olduğu sektörlerde çok sayıda robotlu çözümümüz bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, ambalaj sektörü profesyonellerini buluşturan Avrasya Ambalaj Fuarı'nda paketleme alanındaki yeni nesil otomasyon ürünlerini sergiledi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin ambalaj ve paketleme alanındaki çözüm arayışlarına cevap veren Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yeni nesil otomasyon ürünlerini tanıtan Mitsubishi Electric, sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü.

Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda e-F@ctory konseptinin temelini oluşturan iQ Otomasyon Platformu ve ileri robot teknolojileri ile dikkati çekti.

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- "Dinamik yapımızı araştırma ve geliştirmeye borçluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in dinamik ve yenilikçi duruşunu fuar konseptlerine de yansıttıklarını belirterek, "Mitsubishi Electric olarak, yüksek teknolojiye sahip yeni nesil fabrika otomasyonu ürünlerimizi, sanayicilerin sağ kolu olmaya aday ileri robot teknolojilerimizi ve CNC çözümlerimizi, şirketimizin dizayn, projelendirme, yazılım ve devreye alma çalışmalarındaki mühendislik yeteneğiyle birleştiriyoruz. Mühendislik alanındaki dinamik yapımızı araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlarımıza borçluyuz. Bu sayede hem müşterilerimize en yüksek kalitede özel çözümler sunuyoruz hem de gelişen dijital dünyaya uyum sağlayarak markamızın sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının rol aldığı ambalaj, gıda, ilaç, otomotiv ve beyaz eşya gibi pek çok sektörde hizmet verdiklerini belirten Saraçoğlu, Sanayi 4.0 sürecinde ülke sanayisinin küresel pazarlarda güçlü bir şekilde rekabet edebilmesi ve ihracat potansiyelini yükseltmesinin oldukça önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Saraçoğlu, "Bu noktada üretim kalitesinin her geçen gün artması ve beraberinde maliyetlerin düşmesi önem arz ediyor. Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday, insan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan robotlarımız, üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlıyor. Daha esnek üretime imkan tanıyan robotlarımız, aynı zamanda maliyetleri düşürüyor ve çalışan konforunu artırıyor. Hızlı üretim, dozajlama ve paketlemenin olduğu sektörlerde çok sayıda robotlu çözümümüz bulunuyor. Şişeleme, dikey ve yatay paketleme, etiketleme gibi paketlemenin her aşaması için ileri teknoloji otomasyon ürünleri sunuyoruz. Yüksek hassasiyette ve yüksek hızlı, kolay programlanabilen ve kullanılabilen, maliyet tasarrufu sağlayan ve tüm bu yönleri ile fabrikalara sorunsuz üretim imkanı tanıyan paketleme çözümlerimizle öne çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sanayide enerji kullanımı üretim standartlarında düşüş olmadan azaltılmalı"

Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğini belirterek, dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasının gittikçe daha çok önem kazandığını vurguladı.

Sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerektiğine işaret eden Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de bu noktada enerji verimli, çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü fabrika otomasyon ürünlerimiz ile Türk sanayisine yüksek katma değer sağlıyoruz. Global felsefemiz 'Eco Changes (Eko Değişim)' çerçevesinde markamızın 100. yıl dönümü olan 2021'e kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumdayız. Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde, ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla üretimden kaynaklanan karbondioksit emisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Ambalaj Fuarı Mitsubishi Electric

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