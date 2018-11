Mitsubishi Electric, paketleme alanındaki otomasyon ürünlerini tanıttı

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının rol aldığı ambalaj, gıda, ilaç, otomotiv ve beyaz eşya gibi pek çok sektörde hizmet verdiklerini belirten Saraçoğlu, Sanayi 4.0 sürecinde ülke sanayisinin küresel pazarlarda güçlü bir şekilde rekabet edebilmesi ve ihracat potansiyelini yükseltmesinin oldukça önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Saraçoğlu, "Bu noktada üretim kalitesinin her geçen gün artması ve beraberinde maliyetlerin düşmesi önem arz ediyor. Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday, insan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan robotlarımız, üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlıyor. Daha esnek üretime imkan tanıyan robotlarımız, aynı zamanda maliyetleri düşürüyor ve çalışan konforunu artırıyor. Hızlı üretim, dozajlama ve paketlemenin olduğu sektörlerde çok sayıda robotlu çözümümüz bulunuyor. Şişeleme, dikey ve yatay paketleme, etiketleme gibi paketlemenin her aşaması için ileri teknoloji otomasyon ürünleri sunuyoruz. Yüksek hassasiyette ve yüksek hızlı, kolay programlanabilen ve kullanılabilen, maliyet tasarrufu sağlayan ve tüm bu yönleri ile fabrikalara sorunsuz üretim imkanı tanıyan paketleme çözümlerimizle öne çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.