Mitsubishi Electric üniversitelilere pazarlama ve marka yönetimini anlattı

Pazarlama ve satış kavramlarının birbirine karışıyor olması nedeniyle toplumda satış eylemini gerçekleştiren bireylerin "pazarlamacı" olarak adlandırıldıklarını aktaran Ceneviz, şu açıklamalarda bulundu:

İletişimin çok hızlı değişen bir süreç yönetimi gerektirdiğini belirten Ceneviz, dijital dünyada pazarlama ve marka iletişiminin farklılaşan dinamiklerine de dikkati çekti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Ceneviz, Yalova Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü Başkanı Selin Kılıç ve kulüp üyelerinin öncülüğünde düzenlenen "APEX'19" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

"Pazarlama ve satış birimlerinin çalışma felsefesi anlamında önemli farklılıkları bulunuyor. Pazarlama uzun dönemli stratejiler üzerine faaliyetlerini kurgularken, satış daha kısa süreli stratejiler üzerinden çalışmalarını gerçekleştiriyor. Pazarlama ve marka yönetimi ise birbirini tamamlayan kavramlar olarak öne çıkıyor. Yoğun rekabet ortamı içerisinde ayakta kalabilmeyi başarabilen markalar, tüketicilerin zihninde olumlu izler bırakabilenler oluyor. Bunun için de markaların doğru ve uzun vadeli stratejilerle yönetilmesi ve itibara yatırım yapılması gerekiyor."

- "Küresel markalar lokal dinamikleri yakından takip etmeli"

Ceneviz, İpek Yolu ticareti ile başlayan küreselleşmenin beraberinde küresel markalaşmayı da getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel markaların lokal dinamikleri yakından takip etmesi ve faaliyet gösterdikleri pazarları iyi analiz edebilmesi oldukça önemli bir husus. Bulunduğu coğrafyanın dinamiklerini görmezden gelen markaların ilgili pazarlarda faaliyetlerini uzun süreli olarak yürütebilmeleri neredeyse imkansız hale geliyor. Bu noktada dünyanın önde gelen küresel markalarından biri olan Mitsubishi Electric, 40'tan fazla ülkedeki direkt operasyonlarla hem genel hem de faaliyet gösterdiği bölge ve ülkelere özel iletişim çalışmalarını hassasiyetle uyguluyor. Biz de markamızın global stratejilerini ve marka vaatlerini Türkiye’nin yerel dinamikleri ile harmanlayarak pazarlama ve marka iletişimi süreçlerimizi yönetiyoruz."