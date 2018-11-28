Mitsubishi Electric yeni bir mobil haritalama sistemi geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, yeni mobil haritalama sistemi MMS-G'nin (Mobile Mapping System) kompakt sürümünü 25 Aralık'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, ileri teknoloji çözümleri sayesinde geliştirilmekte olan sürücüsüz araç sistemleri ve gelecekte öngörülen ticari sistemler için temel verileri sağlamak üzere yüksek hassasiyetli 3D haritalara ihtiyaç duyulan pazarlarda iddialı bir oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Yüksek hassasiyetli, doğru ve etkili arazi ve altyapı incelemelerine yönelik talebin artmasının öngörüldüğü Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya pazarlarında büyümeye devam eden şirket, yeni mobil haritalama sistemi MMS-G'nin kompakt sürümünü 25 Aralık'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sürücüsüz araç haritaları için arazi incelemelerine ve yüksek doğrulukta veri toplama çalışmalarına imkan tanıyan yeni MMS-G; demir yollarını, rıhtımları, ulaşılması zor alanları ve çok daha fazlasını incelemek için kolaylıkla monte edilebiliyor.