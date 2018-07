Mitsubishi Electric’in IoT İletişim Ağı Red Dot “Best of the Best” Tasarım Ödülü’nü Kazandı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, çevre şartlarına dayanıklı bir IoT (Nesnelerin İnterneti) iletişim ağı olan XS-5R/XS-5T ile dünyanın en önemli üç tasarım ödülünden biri olan Red Dot ödüllerinin Ürün Tasarımı kategorisinde "Best of the Best" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, böylelikle Mitsubishi Electric, uluslararası tasarım dalında ilk kez aldığı "Best of the Best" ödülüyle art arda 4 yıl Red Dot Tasarım Ödülü kazanmış oldu.

59 ülkede faaliyet gösteren şirket ve tasarımcılar tarafından 6 bin 300'ün üzerinde başvurunun yapıldığı Red Dot 2018'de Mitsubishi Electric'in iklimlendirme sistemleri alanından da üç ürünü ödüllendirildi.

Markanın Enviro-ME serisi ev tipi kliması, MLZ-KP/MLZ-RX/MLZ-GX/MLZ-HX tek yönlü tavana monteli kaset tipi klima serisi ve PUHZ-AA serisi havadan suya ısı pompalı dış ünite ürünleri Uluslararası Ürün Tasarımı 2018 ödüllerini kazanan teknolojiler arasında yerini aldı.

Mitsubishi Electric İletişim Ağı XS-5R/XS-5T, çoklu sahalarda uzaktan izleme, arıza tahmini, entegre yönetim faaliyetleri ve diğer IoT çözümleri için kullanılan bir cihaz. Fabrikalarda ve binalarda yürütülen uygulamalara ek olarak, deniz ve nehirlerde su seviyelerinin uzaktan izlenmesi, güneş ve rüzgar enerjisi üretme ekipmanları ve tesisleri için arıza tahmini gibi altyapı güvenlik ve emniyet fonksiyonları için kullanılabiliyor.