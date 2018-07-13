FİNANS

Mitsubishi Electric’in IoT İletişim Ağı Red Dot “Best of the Best” Tasarım Ödülü’nü Kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric, çevre şartlarına dayanıklı bir IoT (Nesnelerin İnterneti) iletişim ağı olan XS-5R/XS-5T ile dünyanın en önemli üç tasarım ödülünden biri olan Red Dot ödüllerinin Ürün Tasarımı kategorisinde "Best of the Best" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, çevre şartlarına dayanıklı bir IoT (Nesnelerin İnterneti) iletişim ağı olan XS-5R/XS-5T ile dünyanın en önemli üç tasarım ödülünden biri olan Red Dot ödüllerinin Ürün Tasarımı kategorisinde "Best of the Best" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, böylelikle Mitsubishi Electric, uluslararası tasarım dalında ilk kez aldığı "Best of the Best" ödülüyle art arda 4 yıl Red Dot Tasarım Ödülü kazanmış oldu.

59 ülkede faaliyet gösteren şirket ve tasarımcılar tarafından 6 bin 300'ün üzerinde başvurunun yapıldığı Red Dot 2018'de Mitsubishi Electric'in iklimlendirme sistemleri alanından da üç ürünü ödüllendirildi.

Markanın Enviro-ME serisi ev tipi kliması, MLZ-KP/MLZ-RX/MLZ-GX/MLZ-HX tek yönlü tavana monteli kaset tipi klima serisi ve PUHZ-AA serisi havadan suya ısı pompalı dış ünite ürünleri Uluslararası Ürün Tasarımı 2018 ödüllerini kazanan teknolojiler arasında yerini aldı.

Mitsubishi Electric İletişim Ağı XS-5R/XS-5T, çoklu sahalarda uzaktan izleme, arıza tahmini, entegre yönetim faaliyetleri ve diğer IoT çözümleri için kullanılan bir cihaz. Fabrikalarda ve binalarda yürütülen uygulamalara ek olarak, deniz ve nehirlerde su seviyelerinin uzaktan izlenmesi, güneş ve rüzgar enerjisi üretme ekipmanları ve tesisleri için arıza tahmini gibi altyapı güvenlik ve emniyet fonksiyonları için kullanılabiliyor.

Mitsubishi Electric İletişim Ağı XS-5R/XS-5T, bulut ve diğer benzer kullanımlar aracılığıyla güvenli bağlantılar sağlayan güvenilir ve sofistike şifreleme teknolojisine dayalı üst düzey güvenlik performansını ifade eden güçlü kare motiflerle bezenmiş sade ve sağlam bir forma sahip.

Üçgen bir kesitle prizma biçimi oluşturan gösterge paneli, duvara montaj, başka bir ekipmanın yanındaki kontrol panelinin içerisine kurulum veya rafta yatay montaj gibi farklı kurulum senaryolarında operasyon durumunun kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

Gösterge panelinde bulunan ekranlar, arka aydınlatmalı piktogramlar olarak tasarlandı. Basılı karakterlerin okunamadığı karanlık mekanlarda dahi operasyon durumunun sezgisel olarak belirlenmesine ve çeşitli açılardan kolaylıkla okunmasına imkan tanınıyor.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından suya ve toza dayanıklılık için tanımlanan IP değerlendirmesi olan IP53'e uyumlu konstrüksiyon, tozlu makine odaları ve endüstriyel sulara maruziyetin söz konusu olduğu tesisler dahil olmak üzere cihazın çok çeşitli ortamlarda kullanılabilmesini sağlıyor. Suya ve toza dayanıklı konstrüksiyon genellikle karmaşık tasarımlar gerektirse de bu üründe sade bir tasarım geliştirilmiş durumda.

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