FİNANS

Mitsubishi Electric'ten doğru klima seçimi ve bakımı uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Güçer: - "Mekana uygun klima kapasitesi doğru belirlenmeli, keşif, montaj ve bakım uzmanlar tarafından yapılmalı, enerji verimliliği yüksek ileri teknoloji klimalar tercih edilmeli, gelişmiş filtre sistemleri sağlık için önemli, klimalarda bakım asla atlanmamalı"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, "Mekana uygun klima kapasitesi doğru belirlenmeli, keşif, montaj ve bakım uzmanlar tarafından yapılmalı, enerji verimliliği yüksek ileri teknoloji klimalar tercih edilmeli, gelişmiş filtre sistemleri sağlık için önemli, klimalarda bakım asla atlanmamalı." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan yazılı açıklamayla, doğru klima seçimi ve bakımı için tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Caner Güçer, klima seçimi ve kullanımının beş temel püf noktasının bulunduğunu bildirdi. Mekana uygun klima kapasitesinin doğru belirlenmesi gerektiğini belirten Güçer, şunları kaydetti:

"Mekanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi, klima seçiminde dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Yanı sıra keşif, montaj ve bakım uzmanlar tarafından yapılmalı. Klimanın kullanım ömrü boyunca sorunsuz performans sergileyebilmesi ve yüksek konfor sunabilmesi için mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasite ve tipte bir klimanın belirlenmesi, doğru yere montajının yapılması ve zaman içerisinde düzenli bakımının uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Enerji verimliliği yüksek ileri teknoloji klimalar tercih edilmeli. Günümüzde akıllı yapay zekadan yalın program ve kontrol teknolojilerine birçok destek fonksiyon, tercihlerini şekillendirmek için kullanıcılara sunuluyor. Bu fonksiyonlara sahip klimalar enerji tasarrufunda büyük avantaj sağlıyor."

Güçer, gelişmiş filtre sistemlerinin sağlık için önemli olduğunu aktardı.

Sağlıklı mekanların olmazsa olmazı temiz hava konusunda klimaların önemli bir rolü bulunduğuna dikkati çeken Güçer, şu bilgileri verdi:

"Klimalarda bakım asla atlanmamalı.Doğru klima seçilmiş, doğru yere montajı yapılmış ve tavsiye edilen ayarlarda kullanılmış olsa da genel anlamda klima kullanımı ifadesi bunlarla sınırlı kalmıyor. Klimaların uzun yıllar performansını koruyarak kullanılması için periyodik olarak yılda iki kez bakım yapılması gerekiyor.

Yetkili kişilerce ısıtma veya soğutma sezonu öncesi yapılmasını önerdiğimiz bakım çalışmalarında klimanın birçok parçası kontrolden geçiyor. Profesyonellerin gerçekleştireceği bu bakım haricinde kullanıcıların da basit anlamda yapılabileceği temizlik işlemleri bulunuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Klima Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner G

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