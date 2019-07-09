Mitsubishi Electric'ten ekipman sensörleri için siber saldırı algoritması

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, ekipman sensörleri için dünyanın ilk siber saldırı algoritmasını geliştirdi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, sensör bazlı otomatik kontrolün drone’lar, araç içi cihazlar ve üretim tesisleri gibi günlük uygulamalarda giderek daha fazla yer bulması siber güvenlik alanındaki tedbirlere yönelik ihtiyacı artırıyor.

Ölçüm için çok sayıda sensörü bir araya getiren mevcut sensör füzyon algoritmaları her ne kadar otomatik kontrol açısından kilit rol üstlense de bu algoritmaların güvenlik performansı herhangi bir şekilde kanıtlanamıyor. Mevcut algoritmaların karmaşıklığı ve bir değerlendirme ortamı yaratmanın güçlüğü nedeniyle algoritmaların saldırılara fiilen dirençli olduğu kanıtlanamadığı gibi hangi koşullar altında saldırıların görece kolaylıkla başarıya ulaşabileceği de ortaya konulamamış durumda.

Günümüzün dijital dünyasında kritik önem taşıyan bu konuya yönelik çözüm geliştirmeyi hedefleyen Mitsubishi Electric, siber saldırılar sırasında sensör ölçümlerinde meydana gelen tutarsızlıkları tespit eden ve bu bakımdan dünyada bir ilk olduğuna inanılan bir sensör güvenliği teknolojisi geliştirdi. Yeni algoritmanın geliştirme çalışmalarına Japonya Ulusal Araştırma ve Kalkınma Ajansı’na bağlı Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kuruluşu (NEDO) tarafından görevlendirilen özel bir birim tarafından kısmi destek sağlandı. 2020 yılından itibaren satışa sunulması hedeflenen teknolojinin geliştirme çalışmaları devam ediyor.