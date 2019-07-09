FİNANS

Mitsubishi Electric'ten ekipman sensörleri için siber saldırı algoritması

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Drone’lar, otomobiller, üretim tesisleri ve çok daha fazlasında kullanılan sensörler için geliştirilen güvenlik teknolojisi siber saldırıları tespit ediyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, ekipman sensörleri için dünyanın ilk siber saldırı algoritmasını geliştirdi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, sensör bazlı otomatik kontrolün drone’lar, araç içi cihazlar ve üretim tesisleri gibi günlük uygulamalarda giderek daha fazla yer bulması siber güvenlik alanındaki tedbirlere yönelik ihtiyacı artırıyor.

Ölçüm için çok sayıda sensörü bir araya getiren mevcut sensör füzyon algoritmaları her ne kadar otomatik kontrol açısından kilit rol üstlense de bu algoritmaların güvenlik performansı herhangi bir şekilde kanıtlanamıyor. Mevcut algoritmaların karmaşıklığı ve bir değerlendirme ortamı yaratmanın güçlüğü nedeniyle algoritmaların saldırılara fiilen dirençli olduğu kanıtlanamadığı gibi hangi koşullar altında saldırıların görece kolaylıkla başarıya ulaşabileceği de ortaya konulamamış durumda.

Günümüzün dijital dünyasında kritik önem taşıyan bu konuya yönelik çözüm geliştirmeyi hedefleyen Mitsubishi Electric, siber saldırılar sırasında sensör ölçümlerinde meydana gelen tutarsızlıkları tespit eden ve bu bakımdan dünyada bir ilk olduğuna inanılan bir sensör güvenliği teknolojisi geliştirdi. Yeni algoritmanın geliştirme çalışmalarına Japonya Ulusal Araştırma ve Kalkınma Ajansı’na bağlı Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kuruluşu (NEDO) tarafından görevlendirilen özel bir birim tarafından kısmi destek sağlandı. 2020 yılından itibaren satışa sunulması hedeflenen teknolojinin geliştirme çalışmaları devam ediyor.

- Sensör ölçümlerinin kesinliğinden ödün verilmiyor

Mitsubishi Electric'in yeni algoritması, siber saldırıları ölçüm verilerinde yüzde 42’yi aşan tutarsızlıklara dayalı olarak belirliyor.

Drone’ları hedef alan ultrasonik saldırılarda, yerkürenin çekim gücü veya yer çekimi sensör füzyon algoritmasındaki ara değerler kullanılarak iki ayrı hesaplama yapılıyor ve iki sonuç arasındaki fark tutarsızlık olarak kabul ediliyor. Algoritmada siber saldırılar, drone’ların otomatik kontrolünde kullanılan pusula, jiroskop ve akselerometre gibi çeşitli sensörlerden alınan ölçümler arasındaki tutarsızlıklara dayalı olarak tespit ediliyor.

Sensör fonksiyon algoritmasının hesapladığı ara değerler kullanıldığı için algoritma kapsamında hesaplama hızından ve sensör ölçümlerinin kesinliğinden ödün verilmiyor.

- Yeni donanıma gerek kalmadan düşük maliyetle mevcut sisteme eklenebiliyor

Mitsubishi Electric, aynı zamanda anormal sinyalleri münferiden drone’ların pusula, jiroskop ve akselerometre gibi her bir sensörüne ve ayrıca eş zamanlı olarak çoklu sensörlere uygulayan bir ileri değerlendirme ortamı oluşturdu.

Bu ortam sayesinde şirket, doğal fiziksel fenomenlerin yol açtığı sorunlarla siber saldırılardan kaynaklanan ölçüm tutarsızlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu teyit etti.

Yeni sensör güvenlik teknolojisi, herhangi bir donanım eklenmesine ya da modifikasyona gerek kalmadan mevcut sensör sinyali işleme devrelerinde ilave yazılımla düşük maliyetli olarak uygulanabiliyor olmasıyla da büyük avantaj sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi Electric siber saldırı algoritması

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