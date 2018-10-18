Mitsubishi Electric'ten Türk kahvesi servis eden Japon robot

İSTANBUL (AA) - Endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olarak WOW Kongre Merkezi’nde 16-18 Ekim'de düzenlenen 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne katılan Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla öne çıktı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dijital fabrikalar ve robot teknolojileri alanındaki inovatif çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olarak tanımlanan 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne "Sağ Kolunuz" konseptiyle katıldı.

Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday yetenekli robotlarını sergileyen Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla dikkati çekti.

Türk kahvesini köpüğü kaçmadan ve hiç bozulmadan ikram edebilecek kadar yüksek hassasiyete sahip Mitsubishi Electric robotu, dijital fabrikaların üretim süreçleri için iddialı bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.

Zirvede gerçekleştirilen "Gıda, Yiyecek, İçecek, İlaç, Ambalaj ve Hızlı Tüketim Sektörlerinde Robotlu Çözümler" konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve ileri robot teknolojileri hakkında bilgi verdi.