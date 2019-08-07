FİNANS

Mitsubishi Electric'ten verimliliği artıran GT2000 serisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric, cihaz ve hat durumunun operatör tarafından kontrolü ve izlenmesini optimize etmek için tasarlanmış GT2000 serisi ile üretimdeki şeffaflığı ve verimliliği artırıyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, grafik operatör paneli GT2000 serisinin üretimdeki şeffaflık ve verimlilik artışına katkıda bulunduğunu belirtti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, grafik operatör panellerindeki son seviye olan GT2000 serisi ile daha iyi üretim kontrolü sağlıyor.

Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik ve esneklik kazandıran Mitsubishi Electric, cihaz ve hat durumunun operatör tarafından kontrolü ve izlenmesini optimize etmek için tasarlanmış GT2000 serisi ile üretimdeki şeffaflığı ve verimliliği artırıyor.

Grafik operatör paneli GT2000 serisi, yüksek seviye CPU, genişletilmiş bellek, çoklu dokunma (multi-touch) özelliği, el hareketleri (gestures) kontrolü, ethernet dahil kapsamlı haberleşme fonksiyonları, iki kat hızlı izleme ve başlatma özellikleri ile daha iyi üretim kontrolüne olanak sağlıyor. Diğer endüstriyel otomasyon cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanan GT2000 serisi, büyük ölçüde artırılmış bir performansa ve gelişmiş fonksiyonlara sahip.

Sezgisel tablet benzeri çalışan ve yüksek grafik kalitesine sahip olan GT 2000 serisi ile Mitsubishi Electric, İnsan Makine Arayüzü olarak bilinen HMI'lar için çıtayı daha yukarı taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, grafik operatör paneli GT2000 serisinin üretimdeki şeffaflık ve verimlilik artışına katkıda bulunduğunu belirtti.

Serinin sahip olduğu yüksek seviye CPU, genişletilmiş bellek, çoklu dokunma (multi-touch) özelliği, el hareketleri (gestures) kontrolü, Ethernet dahil kapsamlı haberleşme fonksiyonları, iki kat hızlı izleme ve başlatma özellikleri ile daha iyi üretim kontrolüne olanak sağladığına dikkat çeken Cem Kıbrıslı, bu seri ile HMI’lar (İnsan Makine Arayüzü) için çıtayı daha yukarı taşıdıklarını kaydetti.

- Daha iyi üretim kontrolü için geliştirilmiş işlevsellik

GT2000 serisinin diğer endüstriyel otomasyon cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlandığını vurgulayan Kıbrıslı, serinin büyük ölçüde artırılmış bir performansa ve gelişmiş fonksiyonlara sahip olduğunu da aktardı.

Kıbrıslı, sezgisel tablete benzer şekilde çalışan ve yüksek grafik kalitesine sahip olan GT2000 serisinin geniş çeşitlilikteki uygulama ihtiyaçlarına cevap vermek için bir dizi model ve boyut seçeneğinin bulunduğunu bildirdi.

Cem Kıbrıslı, geliştirilmiş işlevselliğe sahip olan GT2000 serisi HMI’larının arıza süresini kısaltmak, basit hatalar sonrasında hızlı bir şekilde düzeltmek, artan kullanılabilirlik ve üretim verimliliğini yükseltmek için yardımcı olacak ek özellikler sağladığını, böylece HMI’ların mevcut yetenekleri izleme ve görselleştirmenin ötesinde genişlettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Basitçe veri görüntülemekten fazlasını gerçekleştiren bu gelişmiş HMI’lar, otomasyon sürecine ilişkin gerçek bir bakış açısı sunuyor ve toplam ekipman verimini aşağı çeken tipik üretim sorunlarını çözecek bir platform sağlıyor. Kapsamlı ürün sınıfı 3,8 inçten 15 inçe kadar dört temel aralıkta ekran boyutu sunuyor.

Bu boyutlar; en üst düzeyde performans ve işlevsellik talep eden yüksek seviye uygulamalar için GT27, yüksek performanslı orta sınıf için GT25, artık yeni kriter oluşturan performans standartlarından yararlanabilen maliyet duyarlı uygulamalar için GT23 ve giriş seviyesi bir model olan GT21 olarak sıralanıyor. Ek olarak yazılım HMI sürümü GT Soft GT2000, serinin tüm özelliklerini bir PC ya da panel bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyor."

Mitsubishi Electric otomasyon cihazlarına sorunsuz bağlantı sunduğunu ve otomasyon sistemi kurulumlarını basitleştirdiğini aktaran Kıbrıslı; "Dahili Ethernet haberleşmesi, kullanıcıların GT2000’i uzaktan bir PC (VNC Sunucu) ve hatta bir tablet veya taşınabilir terminal üzerinden çalıştırabilmesi anlamına geliyor.

MES arabirim seçeneği, ağ geçidi PC’leri veya karmaşık programlama ihtiyacını ortadan kaldırarak GT2000’in, PLC’ler ve diğer otomasyon cihazlarından toplanan verileri doğrudan üst düzey sistem veri tabanlarına iletmesine olanak sağlıyor. GT2000, kullanıcıların HMI aracılığıyla PC’den herhangi bir desteklenen bağlı otomasyon ürününe kolaylıkla bağlanmasına olanak sağlayan Transparent FA (Saydam FA) fonksiyonunu da sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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