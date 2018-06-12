FİNANS

Mitsubishi Motors, "Outlander PHEV" Avrupa tanıtımını gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

150 bin adedin üzerindeki satışla dünyanın en çok satan plug-in hibrit SUV aracı kabul edilen Outlander PHEV, 2019 yılında özel siparişle Türkiye'ye de getirilecek

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Motors, Marsilya'da düzenlenen bir organizasyonla Outlander PHEV plug-in hibrit elektrikli çift motorlu SUV aracının tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 80 yıllık 4WD uzmanlığına, elektro-mobilite alanında 50 yıllık Ar-Ge geçmişine ve 30 yıldır ralliler kazanan dört çeker kontrol teknolojisine dayanan geçmişi ile MMC 2013 yılında, segmentte kuralları belirleyen plug-in hibrit elektrikli çift motorlu SUV otomobili Outlander PHEV'i piyasaya sunmuştu.

Satışına başlanan ilk günden bugüne, pazardan gelen olumlu tepkinin verdiği güç ve sürekli iyileştirmenin desteği ile Outlander PHEV, teknolojiyi ilk benimseyenlere yönelik bir araçtan Mitsubishi Motors'un ana faaliyet alanına dönüştü.

Outlander PHEV, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa’nın en çok satan plug-in hibrit aracı oldu ve bugüne kadar Avrupa'da 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirildi.

Dünya çapında 150 bin adedin üzerinde kümülatif satış ile Outlander PHEV, dünyanın en çok satan plug-in hibrit SUV aracı kabul ediliyor.

Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, Türkiye'deki elektrikli araçların geleceği ve yeni Outlander PHEV'ye ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"2030 yılına geldiğimizde dünyada satılan araçların yüzde 25'i (sıfır emisyon) elektrikli araçlar olacak. Bu trendin ilerleyen yıllarda elektrikli araç teknolojisindeki maliyetlerin azalması ile daha da hızlanacağı öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde değişen ihtiyaçlara paralel olarak ülkemizde de şu anda yetersiz olan altyapının gelişmesi ve araçlar için vergisel teşviklerin bulunmaması gibi sorunların çözümlenmesinin ardından bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Avrupa ve dünyada satış rekorları kıran Mitsubishi Outlander PHEV otomobilimizi Türk tüketicisiyle de buluşturmak istiyoruz. Mitsubishi Motors'un yeni Outlander PHEV modelini vergisel teşviklerin yetersizliğinden dolayı 2019 yılının ilk aylarında Türkiye'ye özel sipariş ile getirileceğiz.

Yerli elektrikli otomobil üretiminin hayata geçmesi ve satışa başlamasına paralel altyapının hazır hale gelmesi ve vergisel teşviklerin sağlanması ile Türkiye'de satılan elektrikli araç sayısı da artacak elektrikli otomobil konusunda öncü, iddialı ve tecrübeli olan Mitsubishi markamız ile biz de bu segmentte büyümeyi hedefliyoruz."

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyorGümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor
138 yıllık hayal gerçekleşiyor, Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor138 yıllık hayal gerçekleşiyor, Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi Motors

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dosso Dossi, 75 milyon dolar ciro ile rekora koştu

Dosso Dossi, 75 milyon dolar ciro ile rekora koştu

Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor

Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor

138 yıllık hayal gerçekleşiyor, Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor

138 yıllık hayal gerçekleşiyor, Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor

Kayısı 'çil hastalı'ğına yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalı'ğına yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalığı'na yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalığı'na yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 3600 ek gösterge seçimden sonraya kalmasın

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 3600 ek gösterge seçimden sonraya kalmasın

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.