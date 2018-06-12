İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Motors, Marsilya'da düzenlenen bir organizasyonla Outlander PHEV plug-in hibrit elektrikli çift motorlu SUV aracının tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 80 yıllık 4WD uzmanlığına, elektro-mobilite alanında 50 yıllık Ar-Ge geçmişine ve 30 yıldır ralliler kazanan dört çeker kontrol teknolojisine dayanan geçmişi ile MMC 2013 yılında, segmentte kuralları belirleyen plug-in hibrit elektrikli çift motorlu SUV otomobili Outlander PHEV'i piyasaya sunmuştu.

Satışına başlanan ilk günden bugüne, pazardan gelen olumlu tepkinin verdiği güç ve sürekli iyileştirmenin desteği ile Outlander PHEV, teknolojiyi ilk benimseyenlere yönelik bir araçtan Mitsubishi Motors'un ana faaliyet alanına dönüştü.

Outlander PHEV, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa’nın en çok satan plug-in hibrit aracı oldu ve bugüne kadar Avrupa'da 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirildi.

Dünya çapında 150 bin adedin üzerinde kümülatif satış ile Outlander PHEV, dünyanın en çok satan plug-in hibrit SUV aracı kabul ediliyor.