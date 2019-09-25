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MKEK'de yeni dönem

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 08:41 | Son Güncelleme

MKEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Akdere, görevine başladı - Yasin Akdere: - "Hayati önem taşıyan Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına ivme kazandırarak kurumumuza yansımalarını göreceğimiz, savunma sanayisindeki ihracat payımızı hızla artırarak ürünlerimizi dünya piyasalarında daha da tanınır hale getireceğimiz bir çalışma anlayışı hedeflemekteyiz"

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Yasin Akdere, görevine başladı.

Akdere, kurum yönetimindeki yeni döneme ilişkin çalışanlara yönelik mesaj yayımladı.

Yasin Akdere, köklü geçmişe sahip bir kuruma atanmasının gurur kaynağı olmasının yanı sıra kendisine büyük sorumluluk yüklediğini vurguladı.

Kurumun tarihi kökleri itibarıyla 566, MKEK unvanıyla 69 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Akdere, "Geçmişte başta ülkemiz savunma sanayisi olmak üzere, ülke sanayisinin gelişmesinde öncü olarak önemli sektörlerde ilklere ve önemli başarılara imza atmış MKEK, günümüzde yüzde 100 yerli ve milli olarak özgün tasarımlı ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını başarıyla karşılamaya, sonuç olarak gücüne güç katmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumun hafif silah, ağır silah, patlayıcı ve yeni nesil mühimmat çeşitliliğini artırarak sadece Türkiye'de değil, dünya savunma sanayisi piyasalarında da dikkat çekici ürünlerle mevcudiyetini sürdürdüğünü aktaran Akdere, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlarım, ülkemizin stratejik konumu, dünyadaki siyasi, ekonomik gelişmeler ve bunların ülkemiz ve bölgemize olan yansımaları da göz önüne alındığında ülkemiz savunma sanayisinin daha güçlü, bağımsız ve hızlı bir şekilde gelişmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu çerçevede kurumumuzu tüm bilgi ve deneyimleriyle başta Türkiye'nin 2023 ve daha uzak hedeflerine, çağın teknolojik gelişmelerine paralel olarak taşımak temel çalışma amacımız olmalıdır. Savunma sanayimiz ve dolayısıyla TSK için vazgeçilmez bir kurum olma niteliği bulunan MKEK için hayati önem taşıyan Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına ivme kazandırarak kurumumuza yansımalarını göreceğimiz, bunun yanı sıra savunma sanayindeki ihracat payımızı hızla artırarak ürünlerimizi dünya piyasalarında daha da tanınır hale getireceğimiz bir çalışma anlayışı hedeflemekteyiz."

Yasin Akdere, MKEK'yi güvenle geleceğe taşımak için kurum personeliyle daha verimli, disiplinli ve üretken bir anlayışla çalışacaklarına inancının tam olduğunu da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKEK

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