MKEK'de yeni dönem

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Yasin Akdere, görevine başladı.

Akdere, kurum yönetimindeki yeni döneme ilişkin çalışanlara yönelik mesaj yayımladı.

Yasin Akdere, köklü geçmişe sahip bir kuruma atanmasının gurur kaynağı olmasının yanı sıra kendisine büyük sorumluluk yüklediğini vurguladı.

Kurumun tarihi kökleri itibarıyla 566, MKEK unvanıyla 69 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Akdere, "Geçmişte başta ülkemiz savunma sanayisi olmak üzere, ülke sanayisinin gelişmesinde öncü olarak önemli sektörlerde ilklere ve önemli başarılara imza atmış MKEK, günümüzde yüzde 100 yerli ve milli olarak özgün tasarımlı ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını başarıyla karşılamaya, sonuç olarak gücüne güç katmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumun hafif silah, ağır silah, patlayıcı ve yeni nesil mühimmat çeşitliliğini artırarak sadece Türkiye'de değil, dünya savunma sanayisi piyasalarında da dikkat çekici ürünlerle mevcudiyetini sürdürdüğünü aktaran Akdere, mesajında şunları kaydetti: