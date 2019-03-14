MKEK'de yerli silah mesaisi

FATİH GÖKMEN - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda, bu yıl 66 bin silah üretilmesi hedefleniyor.

MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 85 yıllık tecrübesiyle silah üretimini yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Son yıllarda Türkiye'nin ilk yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76 ve yine tamamen yerli üretim olan MPT-55 tüfeklerini üretmeye başladıklarını anımsatan Gümüş, "2019'un Ocak ayında 4 bin MPT-5 silahın sevkiyatını yapmıştık. Şubat ayında yoğun bir üretim süreci yaşadık. Mart ayının ilk bölümünde 8 bin 100 adet silah sevkiyatı yaptık. Bu sevkiyat, fabrikanın yüksek performansını göstermektedir" dedi.

Bu sevkiyattan bin 400 M-5 grubu silahı ABD'ye ihraç ettiklerini dile getiren Gümüş, "2 bin 200 MPT-55 tüfeğimizi ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na gönderdik. Dün de mart ayının en büyük sevkiyatı olan 4 bin 500 MPT-55'i Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderdik." diye konuştu.

Gümüş, geçen yıl 58 bin silah ürettiklerini, bunun kendileri için rekor olduğunu kaydetti.