FİNANS

MKEK'de yerli silah mesaisi

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten MKEK, yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırıyor - Geçen yıl 58 bin silah üreten MKEK, bu sene 66 bin silah imal etmeyi hedefliyor - MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş: - "50 bin MPT-55 ve 33 bin MPT-76 siparişi aldık. Bu yıl sonu itibarıyla hedefimiz, 66 bin silah üretimini gerçekleştirmek"

FATİH GÖKMEN - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda, bu yıl 66 bin silah üretilmesi hedefleniyor.

MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 85 yıllık tecrübesiyle silah üretimini yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Son yıllarda Türkiye'nin ilk yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76 ve yine tamamen yerli üretim olan MPT-55 tüfeklerini üretmeye başladıklarını anımsatan Gümüş, "2019'un Ocak ayında 4 bin MPT-5 silahın sevkiyatını yapmıştık. Şubat ayında yoğun bir üretim süreci yaşadık. Mart ayının ilk bölümünde 8 bin 100 adet silah sevkiyatı yaptık. Bu sevkiyat, fabrikanın yüksek performansını göstermektedir" dedi.

Bu sevkiyattan bin 400 M-5 grubu silahı ABD'ye ihraç ettiklerini dile getiren Gümüş, "2 bin 200 MPT-55 tüfeğimizi ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na gönderdik. Dün de mart ayının en büyük sevkiyatı olan 4 bin 500 MPT-55'i Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderdik." diye konuştu.

Gümüş, geçen yıl 58 bin silah ürettiklerini, bunun kendileri için rekor olduğunu kaydetti.

Bu yılki amaçlarının 66 bin silah üretmek olduğunu vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

"50 bin MPT-55 ve 33 bin MPT-76 siparişi aldık. Bu yıl sonu itibarıyla hedefimiz 66 bin silah üretimini gerçekleştirmek. 1985 yılından beri MP-5 üretmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 150 binin üzerinde MP-5 ürettik. MP-5 çok tutulan bir silah. Daha çok Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne satışını yaptığımız bir silah. Bu silahı yurt dışında da birçok ülkeye sattık ve halen satmaya devam ediyoruz. ABD ve Almanya'ya bunun sivil model versiyonunu satıyoruz. Milli piyade tüfeklerimiz MPT-76 ve MPT-55'ten de numune olarak değişik ülkelere gönderdik. Ancak şu anda silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı var. İlk etapta yoğun bir şekilde onların ihtiyaçlarını karşılamak hedefindeyiz. Şu ana kadar 23 bin MPT-76 ürettik, 33 bin daha siparişimiz var. Önümüzdeki aylarda onun üretimine de başlayacağız. MPT-76 üretimini 2019'un ilk yarısında bitireceğiz. Bu 33 bin siparişin üretimi bitince TSK'nin 207 bin MPT-76 talebi var. Bunu da MKEK'den almak istediklerini ifade ettiler."

- Keskin nişancı tüfeği

Gümüş, Silah Fabrikası olarak Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirterek, üretimini gerçekleştirdikleri milli piyade tüfeği MPT-76'dan sonra KNT-76 ismini verdikleri keskin nişancı tüfeğinin Ar-Ge çalışmalarını bitirdiklerini ifade etti.

Ürettikleri 619 adet KNT-76 keskin nişancı tüfeğini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

"393 adet daha siparişimiz var. Bunu da önümüzdeki aylarda yapıp teslim edeceğiz. 12,7 keskin nişancı tüfeği ve milli otomatik tabanca 9,19'un Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Kağan 717 dediğimiz MPT-76'nın karabin tipi daha kısa namlulu olan modelin çalışmaları da sürüyor. Ar-Ge sürecinde Şah 51 ismini verdiğimiz yivli setli av tüfeği çalışmaları devam ediyor. Bunun da prototiplerini bitirdik. İnşallah yakında seri imalat sürecine başlayacağız."

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MKEK silah Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş

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