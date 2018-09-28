MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi

ANKARA/BAKÜ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Azerbaycan'da savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren 35 fabrikayı bünyesinde barındıran Savunma Sanayii Bakanlığından uzun soluklu pazarlama ve ortak üretim faaliyetleri için teklif aldı.

Silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat ve malzeme imalatında önemli sorumluluklar üstlenen MKEK, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018), mühimmat ve silah sistemlerine ilişkin ürünlerini tanıttı.

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, AA muhabirine, Azerbaycan'da üçüncüsü gerçekleştirilen fuara katılımın ve ilginin önceki yıllara göre artmaya devam ettiğini söyledi.

Kurum olarak başından beri fuarın katılımcıları arasında yer aldıklarını belirten Akgül, Türkiye'nin ve MKEK'nin fuara katılımının bir kardeş ülkeyi ve savunma sanayisini desteklemeye yönelik olduğunu dile getirdi.

Akgül, savunma sanayisi firmaları içinde Azerbaycan ile ilk temasları MKEK'nin sağladığını anımsatarak, "Bunu Azerbaycanlı dostlarımız çok iyi ifade ederler. Kurum olarak Azerbaycan savunma sanayisine ciddi destekler verdik. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından savunma sanayisiyle ilgili yapılan fabrikalara çok ciddi desteklerimiz oldu, silah ve mühimmat üretimine ciddi destekler sağladık." dedi.