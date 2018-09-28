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MKEK'ye Azerbaycan'dan ortak üretim teklifi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül: - "Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığına bağlı 35 fabrika bulunuyor. Bakanlık yetkilileriyle görüşmemizde MKEK ile uzun soluklu pazarlama ve ortak üretim faaliyetleri yapma teklifi aldık. Zannediyorum onunla ilgili çalışma başlatacağız" - "Savunma Sanayii Bakanlığı ile MKEK arasında uzun soluklu pazarlama ve ortak üretim şeklinde anlaşmaya doğru gidiyoruz"

ANKARA/BAKÜ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Azerbaycan'da savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren 35 fabrikayı bünyesinde barındıran Savunma Sanayii Bakanlığından uzun soluklu pazarlama ve ortak üretim faaliyetleri için teklif aldı.

Silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat ve malzeme imalatında önemli sorumluluklar üstlenen MKEK, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018), mühimmat ve silah sistemlerine ilişkin ürünlerini tanıttı.

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, AA muhabirine, Azerbaycan'da üçüncüsü gerçekleştirilen fuara katılımın ve ilginin önceki yıllara göre artmaya devam ettiğini söyledi.

Kurum olarak başından beri fuarın katılımcıları arasında yer aldıklarını belirten Akgül, Türkiye'nin ve MKEK'nin fuara katılımının bir kardeş ülkeyi ve savunma sanayisini desteklemeye yönelik olduğunu dile getirdi.

Akgül, savunma sanayisi firmaları içinde Azerbaycan ile ilk temasları MKEK'nin sağladığını anımsatarak, "Bunu Azerbaycanlı dostlarımız çok iyi ifade ederler. Kurum olarak Azerbaycan savunma sanayisine ciddi destekler verdik. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından savunma sanayisiyle ilgili yapılan fabrikalara çok ciddi desteklerimiz oldu, silah ve mühimmat üretimine ciddi destekler sağladık." dedi.

MKEK'nin geçmişte Azerbaycan'a Fırtına obüslerini satma girişiminde bulunduğunu ancak güç grubu için ihracat izni alınamadığı için bu girişimin sonuçsuz kaldığını anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Çabalarımız devam ediyor. Şu anda MKEK'nin ilişkileri gayet güzel. Keskin nişancı tüfeğimiz Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde. Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığına bağlı 35 fabrika bulunuyor. Bu fabrikalara yarı mamul, mamul yardımları yapıyoruz. Savunma Sanayii Bakanlığı yetkilileriyle görüşmemizde MKEK ile uzun soluklu pazarlama ve ortak üretim faaliyetleri yapma teklifi aldık. Zannediyorum onunla ilgili çalışma başlatacağız. Savunma Sanayii Bakanlığı ile MKEK arasında uzun soluklu pazarlama ve ortak üretim şeklinde anlaşmaya doğru gidiyoruz. MKEK'nin Azerbaycan'da geçmişten gelen varlığı güçlenecek."

- "Türkiye'nin güçlü katılımı güven veriyor"

Son dönemde sadece MKEK değil, Türk savunma sanayisinin çok önemli gelişme kaydettiğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Buraya 40'a yakın Türk firması katıldı. Azeri dostlarımız da bu ilgiden memnunlar. Türkiye gibi bir dost ve kardeş ülkenin olması kendilerine büyük güven veriyor, savunma sanayilerini geliştirmek için ortaklıklar kurmak istiyorlar. Savunma Sanayii Bakanlığı ile ilişkileri ciddi anlamda ileriye götürmek istiyoruz. 'Tek millet, iki devlet' yaklaşımı savunma sanayisi alanında da iş birliklerinin artmasını ciddi anlamda teşvik ediyor."

Akgül, Azerbaycan'da eski Sovyet silah sistemlerinin Batı sistemlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, bu süreçte Türk firmalarının ciddi kazanımları olabileceğini belirtti.

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ADEX 2018 Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKEK Savunma Sanayisi

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