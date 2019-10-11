FİNANS

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, savunma ve havacılık sektöründen beklenen, bütçe büyüklükleriyle orantılı özgün ürün ve mühendislik başarılarına henüz ulaşılmadığına dikkat çekerek, "Havacılık ve uzay sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi planlamalar yapılmalıdır" çağrısı yaptı.

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 11 Ekim (DHA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, savunma ve havacılık sektöründen beklenen, bütçe büyüklükleriyle orantılı özgün ürün ve mühendislik başarılarına henüz ulaşılmadığına dikkat çekerek, "Havacılık ve uzay sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi planlamalar yapılmalıdır" çağrısı yaptı.
MMO Eskişehir Şube yürütücülüğünde düzenlenen, X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde başladı. Kurultayda, mühendis-üniversite-endüstri üçgenindeki tarafların aynı platformda buluşması ile yeni teknolojik gelişmeler, endüstrinin talepleri, teknoloji yatırımları, eğitim ve istihdam konularında mühendis gözüyle tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulması hedefleniyor. Pek çok üniversitenin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşunun desteklediği kurultay iki gün sürecek ve toplam yedi oturum düzenlenecek.
Kurultayın açış konuşmaları Yener ve MMO Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk tarafından yapıldı. MMO Başkanı Yunus Yener açılışta şöyle konuştu:
"“Hemen her alanda olduğu gibi uçak havacılık uzay mühendisliği alanında çalışan meslektaşlarımızın sorunları her geçen yıl artmaktadır. Eğitimden çalışma yaşamına, sektörün kendi özel sorunlarından ekonominin genel yönetim anlayışının yansımalarına kadar bir dizi sorun artarak sürmektedir.
"Yetersiz istihdam düzeyi, Ar-Ge çalışmalarındaki yetersizlikler, hava taşımacılığı alanındaki çarpıklıklar başta olmak üzere ağırlaşan sorunlar mevcuttur.
"Eğitimde altyapı ve öğretim görevlisi eksiklikleri, üniversitelerde bu eksiklikleri bulunan yeni bölümlerin açılması, havacılık alanında eğitim veren yüksekokulların teknisyen ve tekniker formasyonuna dönük programlarından mezun olanların mühendislik unvanı kapsamına alınma çabası, eğitim alanında devam eden sorunlardan sadece birkaçıdır.
"Birçok yıl rekor bütçesiyle öne çıkan, kamu kaynaklarının oldukça bonkör bir şekilde aktarıldığı alanlardan biri de kuşkusuz savunma sanayiidir. Bu sektöre aktarılan kamu kaynağının büyüklüğü, kamuoyunun ilgisini çeker boyuttadır.
"Savunma ve havacılık sanayi sektörünün yıllık ciro büyüklüğü 8.7 milyar dolardır. Çalışan sayısı ise havacılık genelinde 205 bin, savunma ve havacılıkta ise 67 bin şeklindedir.
"Savunma ve havacılık sektöründen beklenen, bütçe büyüklükleriyle orantılı özgün ürün ve mühendislik başarılarına henüz ulaşılmamıştır.
"Kamuoyuna başarı olarak sunulan projelerin teknolojik bağımlılık nedeniyle tartışma konusu yapıldığı da bilinmektedir.
"Havacılık ve uzay sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi planlamalar yapılması durumunda, mal ve hizmet üretme potansiyelinin artacağı ve ilgisiz alanlarda çalışmak zorunda kalan uçak havacılık uzay mühendislerinin ülkemiz için daha verimli hizmet sunmaları mümkün olacaktır." (Fotoğraflı)

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalıMMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yoluWWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu
TVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyizTVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Kendi işinin patronu oldu!

Kendi işinin patronu oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

TVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyiz

TVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyiz

Porsche ve Boeing şehir içi hava ulaşımı için ortaklık kuruyor

Porsche ve Boeing şehir içi hava ulaşımı için ortaklık kuruyor

Yüzde 100 milli elektrikli hizmet araçları Bursa'da üretiliyor

Yüzde 100 milli elektrikli hizmet araçları Bursa'da üretiliyor

Prof. Dr. Ataman: Türkiye cari fazlayı hizmet gelirlerine borçlu

Prof. Dr. Ataman: Türkiye cari fazlayı hizmet gelirlerine borçlu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.