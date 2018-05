MMO / Tataroğlu: Denetimsiz lunaparklar tehlike saçıyor

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, lunapark ve eğlence alanlarındaki denetimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "denetimsiz lunaparkların tehlike saçtığına" dikkat çekti.

MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Tataroğlu tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, yaz mevsimi ile lunaparkların vatandaşların uğrak mekanı olmaya başladığını ancak aylık kontrolleri ihmal eden işletmelerin tehlike saçtığına dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakımları yapılmadan işletmeye alınan, günlük ve aylık periyodik kontrolleri ihmal edilen, eğitimsiz personel tarafından işletilen eğlence ekipmanları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ne yazık ki üzücü kazaların yaşanmasına sebep olmaya devam ediyor.

“Halkımızın özellikle hafta sonları kalabalıklar halinde eğlendikleri lunaparklarda; herhangi bir kaza veya yangın çıkması halinde güvenli bir şekilde tahliyenin sağlanmasından, eğlence makinaları operatörlerinin eğitimlerine kadar denetlenmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır.”

Tataroğlu’na göre kurum ve kuruluşların dikkat etmesi gereken konular ise:

- Eğlence alanlarında kullanılan tüm eğlence ekipmanlarının yürürlükte bulunan ilgili mevzuata göre aylık ve yıllık periyodik kontrollerinin yapılması, emniyet aksamlarının test edilmeli ve kontroller yasal olarak kayıt altına alınmalıdır.

- Bulundukları sınırlar dikkate alınarak İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından ruhsatları verilmesi gereken bu işletmelerin denetimlerinin de yine Belediyeler tarafından yapılması gerekmektedir.

- Standartlara göre lunaparkların ruhsat alabilmeleri için her sezon öncesi yeniden denetlenmeleri gerekmektedir. Kış döneminde kullanılmayan cihazlar, kontrolden geçtikten sonra kullanılabilir ya da bakıma ve parça değişimine ihtiyaç var şeklinde raporlanmalıdır.

İş ve işçi güvenliği konularında dikkat edilmesi gereken hususları Tataroğlu şöyle sıraladı,

- Çalışanların sağlık raporlarının alınarak işe uygunluğunun tespit edilmelidir.

- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verilerek, iş yerine ait tehlike konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

- İş sağlığı ve güvenliğine yönelik profesyonel hizmet alınmalıdır.

- Yapılan iş ve kullanılan ekipmanlar ile ilgili risk analizleri yapılarak, tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelere yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

Denetimlerini yaptırmayan, kâr hırsıyla hareket ederek makinaların bakım ve onarımlarını, günlük ve aylık periyodik kontrollerini ihmal eden işletmecilerin, "vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinden" sorumlu oldukları unutulmaması gerektiğini belirten Tataroğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Bu konudaki mevzuatın ve çıkartılan yönetmeliklerin 'kamusal denetim' ve 'mühendislik uygulamalarını' dışlayan eksik düzenlemeler olduğunu hatırlatıyor; TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak; eğlence yerlerine işyeri ruhsatı düzenlenmesi, eğlence makinalarının mevzuatta tanımlı periyodik kontrollerinin yapılması, operatör ve bakım personelinin eğitilmesi konularında, uzman makina mühendislerine dayalı örgütlü yapımızla, kamu adına ve kamu güvenliği için her zaman görev almaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.“



