FİNANS

MMO'dan "proje müelliflerinin imza zorunluluğu" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imza zorunluluğunu kaldırarak sahteciliğin ve sömürünün artacağına dikkat çekti.

Ahmet Erdem / İstanbul, 5 Haziran (DHA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imza zorunluluğunu kaldırarak sahteciliğin ve sömürünün artacağına dikkat çekti.
MMO Başkanı Yunus Yener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "kararın kamu yararı olmayan, vatandaşları güvenli, sağlıklı ve konforlu yapıları kullanmaktan uzaklaştıracak, mesleğin etiği ve haklarına aykırı" bir uygulama olduğunu ileri sürerek, "Yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imza zorunluluğunu kaldırmak sahteciliğin ve sömürünün önünü iyice açar" dedi ve ekledi:
"Kural dışı yapılaşmanın önünü açan ve müteahhitlerin daha fazla kazanmasını amaçlayan imar düzenlemelerine bir yenisi daha eklendi.
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son düzenlemeyle proje müelliflerini de yapı üretim süreçlerinden koparmaya çalışmaktadır. Uzun bir süredir mücadele ettiğimiz sahte müellifliğin önü iyice açıldı.
"Proje ücretlerinin ödenmesi de müteahhitlerin insafına bırakılmıştır. Paralarını alamayan proje müelliflerini ofislerini kapatmak zorunda kalacaklar.
"Bu durumda tasarım süreçlerindeki son teknolojik gelişmeler ile çağdaş bilgi ve becerilerin bina yapım süreçlerine aktarılması imkânsız hale gelmiştir, projeler bu sorunlu mevzuata uygun fakat vatandaşlara güvenilir konforlu yapı sunmaktan uzak olacak.
"Mühendislik-mimarlık mesleklerinin bilimsel birikimlerini yapı üretim süreçlerine aktarmayı sağlayacak şekilde mevzuat düzenlenmesi talep ve ısrarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."

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