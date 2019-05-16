Mnuchin: Çin ile ticaret görüşmeleri Pekin'de sürecek

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çinli meslektaşları ile ticaret görüşmelerine devam etmek için yakın bir zamanda Pekin'e gitmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kongre'de yaptığı konuşmada, Mnuchin, "Washington'da Çinli yetkililerle geçen hafta iki gün süren görüşmelerimiz yapıcıydı. Bu görüşmeleri sürdürmek için yakın gelecekte Pekin'e gitmeyi planlıyorum; daha yapılacak çok iş var" dedi.

Mnuchin konuşmasında, Çin ile gelecekteki müzakerelerin zamanlaması konusunda ayrıntı vermedi.

