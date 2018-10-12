Mnuchin: Trump Fed’in bağımsızlığına saygılı

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Ekim (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Başkanı Trump’ın Fed'in bağımsızlığına saygılı olduğunu ama net düşük faizlerden yana olduğunu belirtti ve Fed Başkanı Powell’ın iyi bir iş çıkardığını söyledi.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Bali’de gerçekleştirilen Yıllık Genel Kurulu Toplantıları’nmda konuşan Mnuchin, “Başkan Trump faiz oranlarının düşük seviyelerde kalmasını istiyor. Başkan Trump’ın tek endişesi, Fed’in faiz oranlarını çok yükseltip ekonomiyi yavaşlatması. Bu da oldukça yerinde bir endişe” dedi.
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