FİNANS

MOBESE'ye kardeş MOBAS geldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin istenmeyen olaylara hızlı müdahale etmesini ve çevre güvenliğinin alınmasını sağlamak amacıyla Mobil Bariyer Sistemi MOBAS geliştirildi - 3 dakikada 3 şeritli yolun kapatılmasını sağlayan ve üzerindeki elektronik sistemler devreye giren MOBAS, aracın çevresini 360 derece izleyen, plaka ve yüz tanıma yapıp, anlık olarak merkezle canlı sorgulamaya olanak veren kamera sistemleriyle görev yapıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadele amacıyla kullandığı kameralı güvenlik sistemi çözümlerinden MOBESE'ye, açılabilir bariyerli yeni bir ürün eklendi.

Elektronik güvenlik çözümleri konusunda çalışmalar yürüten PİMSER, güvenlik güçlerinin istenmeyen olaylara hızlı şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla Mobil Bariyer Sistemi'ni (MOBAS) geliştirdi.

Sistem, araca monte edilerek geniş bir koruma kalkanı oluşturan bariyerler, görüntüleme amaçlı elektronik donanımlar, görevlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve ekipmanlarını depolayabilecekleri birimlerden oluşuyor.

Aracın ön ve arka kısımlarında bulunan izleme penceresiyle gözlem yapılabiliyor. Araca entegre kameralarla merkeze kesintisiz görüntü aktarılabiliyor, plaka ve yüz tanıma özellikleriyle çevrede sorgulama gerçekleştirilebiliyor, aydınlatma elemanlarıyla 400 metreye kadar aydınlatma sağlanabiliyor.

PİMSER Genel Müdürü Kemal Oral, AA muhabirine, sistemi geliştirmek için 3 yıllık bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

MOBAS'ın milli bir tasarım olarak ortaya konulduğunu belirten Oral, sistemin 3 dakika gibi kısa sürede 3 şeritli yolu kapatabildiğini bildirdi.

Oral, aracın arka zemini ve penceresinin kurşun geçirmez özellikte olduğuna işaret ederek, araçta jeneratör, klima, tuvalet, sıcak su, soğuk su, atık su, temiz su tertibatları gibi donanımlar bulunduğunu anlattı.

Aracın sahip olduğu donanımlarla görev yerinde birkaç gün sorunsuz görev yapabileceğini vurgulayan Oral, 8 personel ve 1 amir olmak üzere toplam 9 kişinin temel ihtiyaçlarının da araçta karşılanabileceğini dile getirdi.

Oral, "Sistem seyyar olduğu için hızlı şekilde kullanılabiliyor. Emniyet güçlerimizin yolda kalkanla beklemesinden ziyade anında müdahale edip, uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlandı." dedi.

Sistemin elektronik donanımı hakkında da bilgi veren Oral, şöyle konuştu:

"Aracın 4 tarafını da koruyan, gözlem sağlayan bir kamera sistemi var. Araçtaki 2 kameradan sağdaki plaka tanıma imkanı sağlıyor, çevredeki araçların plakalarını anında merkeze göndererek doğrulamasını, sorgulamasını POLNET üzerinden yapabiliyor. Soldaki kamera ise yüz tanıma işlevine sahip. Bir gösteri ya da olay söz konusu ise oradaki insanların merkezde gerçek zamanlı olarak sorgulamasını yapıp müdahaleye olanak sağlıyor."

Ürünün prototipini tamamladıklarını ve patentini aldıklarını belirten Oral, bundan sonraki süreçte sisteme ihtiyaç duyacak kurumların talepleri doğrultusunda geliştirmeler yapabileceklerini kaydetti.

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MOBESE Mobil Bariyer Sistemi PİMSER plaka tanıma yüz tanıma

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