Mobil abone sayısı 78,9 milyon oldu

Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yılın ilk çeyreğindeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 13,8 milyar liraya ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin bu yılın ilk çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 13,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kurumun Türkiye'deki bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüklerine ilişkin yaptığı anket ve istatistiki analiz çalışmalarının da ilk kez yer aldığı raporda, sektörün toplam büyüklüğü yaklaşık 120 milyar lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11,5 milyon, mobil abone sayısı yaklaşık 78,9 milyon oldu. Mobil penetrasyon oranı yüzde 97,7'ye ulaştı.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 429 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde numarasını taşıyan abone sayısı yaklaşık 2,8 milyon oldu.