Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, mobil abone sayısındaki artışın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini belirterek, "Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın ilk yarısında 79,5 milyona ulaştı. Böylece mobil abone sayısı, 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusuna yaklaşmış oldu." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" ve sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

İstikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren elektronik haberleşme sektörünün 2018'e de iyi başladığını ifade eden Turhan, yılın ikinci çeyreğinde bu performansın sürdüğünü söyledi.

Turhan, söz konusu durumun sektörün göstergelerine yansıdığına işaret ederek, elektronik haberleşmenin gelişimini devam ettirdiğini bildirdi.

İşletmecilerin yılın ikinci çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 14,4 milyar lira olduğunu aktaran Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını dile getirdi.