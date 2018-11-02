FİNANS

Mobil sipariş trendi: iPhone'dan burger, Android'den pizza

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Yemeksepeti mobil sipariş trendleri araştırmasına göre; iPhone’cular ve Android’ciler ortak bir lezzette buluşuyor ve en fazla sipariş sayısıyla burgeri liderliğe taşıyorlar.  Android kullanıcılarının toplam siparişleri içerisindeki burger sipariş oranı yüzde 14 iken; iPhone kullanıcıları burgeri biraz daha seviyor ve Android’cilere göre yüzde 5 daha fazla sipariş ediyorlar. iPhone kullanıcılarının toplam siparişlerinin yüzde 19’u burger siparişlerinden oluşuyor.  Yemeksepeti’nin günlük aldığı 100 bin siparişin yüzde 76’sı artık mobilden geliyor.

Mobil sipariş trendi: iPhone'dan burger, Android'den pizza

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Yemeksepeti mobil sipariş trendleri araştırmasına göre; iPhone’cular ve Android’ciler ortak bir lezzette buluşuyor ve en fazla sipariş sayısıyla burgeri liderliğe taşıyorlar.
Android kullanıcılarının toplam siparişleri içerisindeki burger sipariş oranı yüzde 14 iken; iPhone kullanıcıları burgeri biraz daha seviyor ve Android’cilere göre yüzde 5 daha fazla sipariş ediyorlar. iPhone kullanıcılarının toplam siparişlerinin yüzde 19’u burger siparişlerinden oluşuyor.
Yemeksepeti’nin günlük aldığı 100 bin siparişin yüzde 76’sı artık mobilden geliyor. 2018 Eylül itibarıyla; Yemeksepeti uygulaması IOS’ta 4 milyon kez indirilirken, Android’te ise 5.6 milyon kez indirildi.
Yemeksepeti’ne gelen mobil siparişlerin yüzde 60’ı iPhone’dan, yüzde 40’ı Android’ten geliyor. Sepet tutarlarına bakıldığında ise, iPhone’cuların Android’cilere göre yemeğe biraz daha fazla harcadığı görülüyor. iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarına göre sepet başına ortalama yüzde 13 daha fazla harcıyor.
Android’ciler toplam siparişlerinin yüzde 13’ünü pizzadan yana kullanırken; iPhone kullanıcıları ise onları yüzde 3 geriden takip ederek toplam siparişlerinin yüzde 10’unu pizzaya ayırıyorlar.
Android’ciler iPhone kullanıcılarına göre 2 kat daha fazla çiğ köfte siparişi veriyorlar.
Tatlı hem iPhone hem Android kullanıcılarının en çok tercih ettiği 4. lezzet oluyor.
Kullanıcıların çikolata, dondurma ve kuru pastayı da içeren tatlı siparişleri incelendiğinde ise; iPhone’cuların tatlılara Android’cilerden daha fazla düşkün olduğu ortaya çıkıyor. iPhone kullanıcılarının toplam siparişlerinin yüzde 8’i tatlı siparişlerinden oluşuyor ve Android’cilere göre 2 kat daha fazla tatlı siparişi veriyorlar. Android kullanıcılarının toplam siparişleri içerisindeki tatlı sipariş oranı ise yüzde 4.
Kahve siparişlerinde de iPhone kullanıcıları önde gidiyor. iPhone’cular Android’cilerden 2 kat daha fazla kahve siparişi veriyor.
iPhone kullanıcıları salata çeşitlerini Android’cilere göre 2 kat daha fazla tercih ederek salataya düşkünlüklerini gösteriyorlar.
3 büyük kentteki mobil siparişlerde Phone’un lider olduğu şehir ise İstanbul. İstanbul’daki mobil siparişlerin yüzde 70.8’i, İzmir’deki mobil siparişlerin yüzde 61.7’si ve Ankara’daki mobil siparişlerin ise yüzde 60.7’si iPhone uygulamasından geliyor.
Android ise Anadolu kentlerindeki gücünü sürdürüyor. Android’ten gelen siparişlerin en yüksek olduğu iller yüzde 56.9 ile Sinop ve yüzde 55.1 ile Kırşehir oldu.
Mobil siparişlere bakıldığında her yaş grubuna rastlamak mümkün. Bu yaş kırılımları incelendiğinde, hem Android’ten hem de iPhone’dan gelen toplam siparişlerin yüzde ortalama 65’ini 18-28 yaş arasındakilerin verdiği görülüyor.
Yemeksepeti COO’su Nedim Nahmias; “Günümüzdeki teknoloji trendlerine baktığımızda, mobil alışveriş, video içerikler, lokasyon bazlı pazarlama, kişiselleştirme gibi kavramların giderek daha yoğun bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yemeksepeti olarak başarımızın altında yatan en önemli nedenlerden biri yeni teknolojileri hiç vakit kaybetmeden iş süreçlerimize entegre edebilmemiz ve bu sayede kullanıcı odaklı hizmetlerimizi her an en üst seviyede tutmayı başarabilmemiz. Tüm çalışmalarımızı yaparken aklımızda şunu hiç çıkarmıyoruz: Yemeksepeti kullanıcısının karnı aç ve kan şekeri düşük. Bu sebeple bizim için zaman çok değerli. Yemeksepeti mobil uygulaması aynı Yemeksepeti gibi, kullanıcılarımızın karınlarını en hızlı ve kolay şekilde doyurabilmesi için tasarlandı. Yemeksepeti üzerinden yapılabilen her şey mobilde de yapılabiliyor” dedi. (Fotoğraflı)

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