FİNANS

"Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünya birincisiyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri: - "Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünyada bir numarayız. İhracatımız çok güzel bir noktada. Çok fazla ülkeye ihracatımız var" - "Akıllı sistemlerle çalışan çiftliklerdeki süt verimleri çok yüksek. Bundan dolayı birkaç hayvanı olan çiftçiler için mobil, büyük çiftlikler için de sabit sistemler üretmeliyiz. İki kulvarda da yürümek zorundayız"

SİNAN BALCIKOCA - Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, "Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünyada bir numarayız. İhracatımız çok güzel bir noktada. Çok fazla ülkeye ihracatımız var." dedi.

Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarına katılan İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt sağma makinelerinin "mobil" ve "sabit" olmak üzere iki türünün bulunduğunu söyledi.

Tekerlekli olan ve daha çok küçük çiftliklerde kullanılan mobil sistemlerde Türkiye'nin çok iyi seviyeye geldiğini vurgulayan İleri, şöyle devam etti:

"Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünyada bir numarayız. İhracatımız çok güzel bir noktada. Çok fazla ülkeye ihracatımız var. Bunun ihracatında da dünyada birinciyiz. Sabit sistemlerin içine ise bilgisayar ve otomasyon giriyor. Bu noktada henüz yeterli seviyede değiliz. İşin katma değeri de sabit sistemlerde. Mobil sistemlerde birinciyiz ancak sabit sistemde de birinci olmamız için biraz zaman gerekiyor."

- Sabit süt sağma makinelerinde ihracat artışı hedefi

İleri, sabit süt sağma makinelerinde Türkiye'nin dış satımının fazla olmadığını dile getirdi.

Dünyanın akıllı tarıma yöneldiğine dikkati çeken İleri, "ABD ve Kanada akıllı tarım sistemlerinde başı çekiyor. Akıllı sistemlerle çalışan çiftliklerdeki süt verimleri çok yüksek. Bundan dolayı birkaç hayvanı olan çiftçiler için mobil, büyük çiftlikler için de sabit sistemler üretmeliyiz. İki kulvarda da yürümek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İleri, dünyada robotlu sistemlerin yaygınlaşmaya başladığını belirtti.

Sağım işleminin insan gücüne ihtiyaç duyulmadan yapılmasıyla ilgili sistemler geliştirildiğini anlatan İleri, "Dünya bu sistemleri üretmeye başladı. Bizim bunda geç kalmamamız lazım çünkü katma değer burada. Mobil süt sağma makinesinde geçen yıl 28 milyon dolarlık ihracatımız var, 6 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirmişiz. Hedefimiz ihracatımızın üzerine her yıl yüzde 20 koyarak ilerlemek." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa hayvancılık süt sağım makinesi

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