"Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünya birincisiyiz"

SİNAN BALCIKOCA - Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, "Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünyada bir numarayız. İhracatımız çok güzel bir noktada. Çok fazla ülkeye ihracatımız var." dedi.

Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarına katılan İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt sağma makinelerinin "mobil" ve "sabit" olmak üzere iki türünün bulunduğunu söyledi.

Tekerlekli olan ve daha çok küçük çiftliklerde kullanılan mobil sistemlerde Türkiye'nin çok iyi seviyeye geldiğini vurgulayan İleri, şöyle devam etti:

"Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünyada bir numarayız. İhracatımız çok güzel bir noktada. Çok fazla ülkeye ihracatımız var. Bunun ihracatında da dünyada birinciyiz. Sabit sistemlerin içine ise bilgisayar ve otomasyon giriyor. Bu noktada henüz yeterli seviyede değiliz. İşin katma değeri de sabit sistemlerde. Mobil sistemlerde birinciyiz ancak sabit sistemde de birinci olmamız için biraz zaman gerekiyor."

- Sabit süt sağma makinelerinde ihracat artışı hedefi