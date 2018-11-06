FİNANS

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

CNR EXPO Yeşilköy'de 11 Kasım'a kadar sürecek İstanbul Mobilya Fuarı'nda altı gün boyunca 1.0 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.   Fuarın yaratacağı etki ile sektörün yılsonu ihracat hedefi ise 3.0 milyar dolar olarak belirlendi.  Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, mobilya sektörünün 10 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu, ancak ihracatın bunun yüzde 30’unu oluşturduğunu belirtti ve şöyle devam etti:  "Dünya ticaretinden aldığımız payı yükseltmek için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma gerekiyor.   “Ticaret Bakanlığı olarak bu anlamda sanayicimizin yanındayız.

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

İstanbul,6 Kasım (DHA) - CNR EXPO Yeşilköy'de 11 Kasım'a kadar sürecek İstanbul Mobilya Fuarı'nda altı gün boyunca 1.0 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.
Fuarın yaratacağı etki ile sektörün yılsonu ihracat hedefi ise 3.0 milyar dolar olarak belirlendi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, mobilya sektörünün 10 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu, ancak ihracatın bunun yüzde 30’unu oluşturduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Dünya ticaretinden aldığımız payı yükseltmek için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma gerekiyor.
“Ticaret Bakanlığı olarak bu anlamda sanayicimizin yanındayız. Mobilya ihracatımız Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya olarak sınırlanmış durumda.
“ABD’nin 45 milyar dolar ithalat yaptığı pazarda biz de olmalıyız, yeni pazarlara açılmalıyız. Fuarda, küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar bulunuyor. İhracat yapmayan firmaları ihracatçı yapacağız.
"Katma değerli ihracat için tasarım oldukça önemli. Hem tasarımda hem de ürün geliştirmede destek programımız bulunuyor.
“Mobilya sektörünü çok fazla önemsiyoruz ve her ihtiyacınızı desteklemeye hazırız. 35 ülkede daha Türk Ticaret Merkezi (TTM) açacağız. ABD’de de mobilyacılarımızla TTM açalım."
CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuarın esas amacının katılımcıların ticaretini ve en önemlisi de ihracatını artırmak olduğunu ifade eden Bulut, şunları söyledi:
"Tüm dünyada yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda 85 ülkeden 90 bine yakın alıcıyı katılımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.
“Bu sene fuara online kayıt yaptıran alıcı sayısı geçtiğimiz yılı dörde katlayarak 15 bine ulaştı. Alıcıların yüzde 15 ten fazlasının yurtdışından gelecek olması, fuarımızın ihracata sağladığı katkının bir göstergesi.
“Fuara çok sayıda ülkeden kendi imkanları ile katılacak olan 14 bin alıcının yanı sıra, ulaşım ve konaklamalarını üstlenerek özel olarak ve ismen davet ettiğimiz yaklaşık 500 kişilik bir alım heyetini de ağırlıyoruz."
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Nuri Öztaşkın, Furniture İstanbul'un mobilya sektörünün en güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan sektörün en köklü fuarı olduğuna söyledi. Öztaşkın, "6 gün sürecek olan fuarda KDV indiriminin de etkisi ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşılacağını öngörüyoruz. Yıllardır cari açık vermeyen mobilya sektöründeki ihracatın Furniture İstanbul'un yaratacağı etki ile 2018 sonunda 3 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz." Dedi.
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise mobilya sektörünün son 16 yılda ihracatla büyüdüğünü ve bu büyüme sırasında üretimde kalite ve tasarımla kendinden söz ettirdiğini belirtti. Mobilya sektörünün 2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Güleç, "Bugün 13 bin 800 mobilya ihracatçımız bulunuyor. 647 firma 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapıyor. KDV indirimi de sektörümüz için büyük önem taşıyor ve bunu kalıcı hale getirmeliyiz" dedi. (Fotoğraflı)

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırımBosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım
Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptıLimak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

Ortak Wi-Fi ağına bağlanmak siber saldırıya yakalanma riskini artırıyor

Ortak Wi-Fi ağına bağlanmak siber saldırıya yakalanma riskini artırıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.