Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

İstanbul,6 Kasım (DHA) - CNR EXPO Yeşilköy'de 11 Kasım'a kadar sürecek İstanbul Mobilya Fuarı'nda altı gün boyunca 1.0 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

Fuarın yaratacağı etki ile sektörün yılsonu ihracat hedefi ise 3.0 milyar dolar olarak belirlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, mobilya sektörünün 10 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu, ancak ihracatın bunun yüzde 30’unu oluşturduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Dünya ticaretinden aldığımız payı yükseltmek için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma gerekiyor.

“Ticaret Bakanlığı olarak bu anlamda sanayicimizin yanındayız. Mobilya ihracatımız Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya olarak sınırlanmış durumda.

“ABD’nin 45 milyar dolar ithalat yaptığı pazarda biz de olmalıyız, yeni pazarlara açılmalıyız. Fuarda, küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar bulunuyor. İhracat yapmayan firmaları ihracatçı yapacağız.

"Katma değerli ihracat için tasarım oldukça önemli. Hem tasarımda hem de ürün geliştirmede destek programımız bulunuyor.

“Mobilya sektörünü çok fazla önemsiyoruz ve her ihtiyacınızı desteklemeye hazırız. 35 ülkede daha Türk Ticaret Merkezi (TTM) açacağız. ABD’de de mobilyacılarımızla TTM açalım."

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuarın esas amacının katılımcıların ticaretini ve en önemlisi de ihracatını artırmak olduğunu ifade eden Bulut, şunları söyledi:

"Tüm dünyada yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda 85 ülkeden 90 bine yakın alıcıyı katılımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.

“Bu sene fuara online kayıt yaptıran alıcı sayısı geçtiğimiz yılı dörde katlayarak 15 bine ulaştı. Alıcıların yüzde 15 ten fazlasının yurtdışından gelecek olması, fuarımızın ihracata sağladığı katkının bir göstergesi.

“Fuara çok sayıda ülkeden kendi imkanları ile katılacak olan 14 bin alıcının yanı sıra, ulaşım ve konaklamalarını üstlenerek özel olarak ve ismen davet ettiğimiz yaklaşık 500 kişilik bir alım heyetini de ağırlıyoruz."

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Nuri Öztaşkın, Furniture İstanbul'un mobilya sektörünün en güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan sektörün en köklü fuarı olduğuna söyledi. Öztaşkın, "6 gün sürecek olan fuarda KDV indiriminin de etkisi ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşılacağını öngörüyoruz. Yıllardır cari açık vermeyen mobilya sektöründeki ihracatın Furniture İstanbul'un yaratacağı etki ile 2018 sonunda 3 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz." Dedi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise mobilya sektörünün son 16 yılda ihracatla büyüdüğünü ve bu büyüme sırasında üretimde kalite ve tasarımla kendinden söz ettirdiğini belirtti. Mobilya sektörünün 2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Güleç, "Bugün 13 bin 800 mobilya ihracatçımız bulunuyor. 647 firma 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapıyor. KDV indirimi de sektörümüz için büyük önem taşıyor ve bunu kalıcı hale getirmeliyiz" dedi. (Fotoğraflı)



