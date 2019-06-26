Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 2000 yılında 180 milyon dolar olan ihracatının bugün 17 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye gelen Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün son yıllarda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Güleç, 2023'te dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "2000 yılında 180 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün 3,2 milyar dolara ulaştık. 2000 yılında 260 milyon dolar ithalat olan sektör bugün sadece 800 milyon dolar ithalat yapıyor. İthalatımızdan net 4 kat daha fazla ihracat yapan bir sektörüz." dedi.

Mobilya sektörünün imalata dayandığını aktaran Güleç, girişimcilerin dünyanın her yerine rahatlıkla ulaşan ve iş birliği yapan bir mobilya sektörü oluşturduğunu ifade etti.

Güleç, bu durumun oluşmasında hükümetin önemli payı olduğunu anlatarak, son 17 yılda sürdürülen istikrarlı yönetim anlayışının mobilya sektörünün büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.