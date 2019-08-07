FİNANS

Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün 2019’un ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 artışla, 1 milyar 946 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.

Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 7 Ağustos (DHA) - İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün 2019’un ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 artışla, 1 milyar 946 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.
Güleç, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak sektörün Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere odaklandığını söyledi.
Katma değerli ve ileri teknoloji ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladıklarını belirten Güleç, “Sektör olarak Türkiye’nin tüm ihracatından yüzde 1.8 pay alıyoruz. Sektör olarak Ar-Ge’yi arkamıza alarak tasarıma odaklanmamız şart. Hep söylediğimiz gibi 2018 itibariyle küresel pazarın yüzde 33'ünü ithal mobilyalar oluşturuyor. 2050 yılında 330 milyar dolar civarında küresel mobilya dış ticaretinden söz edeceğiz. Bu farkındalıkla Türkiye mobilya sektörü olarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2.5 pay alma hedefiyle çalışıyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

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