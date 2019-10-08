Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yeni rekor yolda

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 4 milyar dolara yaklaşması, yıl sonunda yeni bir rekorun geleceğinin sinyalini verdi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre sektör geçen yılı 2017'ye göre yüzde 12,8 artışla 5 milyar 14 milyon 613 bin dolarlık ihracata ulaşıp tüm zamanlarını rekorunu kırarak kapattı.

İstanbul, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere pek çok kentte hazırlanan mobilya ve orman ürünleri, dünyanın dört bir yanında beğeniyle kullanılırken, yılın 9 ayında 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapıldı. Sektör ihracatı bu dönemde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 3 milyar 995 milyon 921 bin dolara ulaştı.

Sektörün yılın 9 ayında yakaladığı bu başarı yeni rekor için mobilya sanayicisini umutlandırdı. Mobilya sektörü aynı performansı yılın kalan 3 ayında da sürdürebilirse yeni bir rekora imza atacak.