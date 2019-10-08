FİNANS

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yeni rekor yolda

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 3 milyar 995 milyon 921 bin dolara yükseldi - Geçen yılı 5 milyar 14 milyon 613 bin dolarlık dış satımla tüm zamanların rekorunu kırarak geride bırakan sektörün bu yıl yeni bir rekora imza atması bekleniyor - İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan: - "Önümüzde 2023 hedefi var. Biz 10 milyar doları hedef olarak koyduk. Varabildiğimiz yere kadar varacağız"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 4 milyar dolara yaklaşması, yıl sonunda yeni bir rekorun geleceğinin sinyalini verdi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre sektör geçen yılı 2017'ye göre yüzde 12,8 artışla 5 milyar 14 milyon 613 bin dolarlık ihracata ulaşıp tüm zamanlarını rekorunu kırarak kapattı.

İstanbul, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere pek çok kentte hazırlanan mobilya ve orman ürünleri, dünyanın dört bir yanında beğeniyle kullanılırken, yılın 9 ayında 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapıldı. Sektör ihracatı bu dönemde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 3 milyar 995 milyon 921 bin dolara ulaştı.

Sektörün yılın 9 ayında yakaladığı bu başarı yeni rekor için mobilya sanayicisini umutlandırdı. Mobilya sektörü aynı performansı yılın kalan 3 ayında da sürdürebilirse yeni bir rekora imza atacak.

- En fazla ihracat Irak'a

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ocak-eylül döneminde en fazla ihracatı Irak'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım bir önceki yıla göre yüzde 22,19 artarak 638 milyon 616 bin dolar oldu.

Irak'ın ardından en fazla ihracat 216 milyon 553 bin dolarla İran'a yapıldı. İran'a dış satım 2018'in söz konusu 9 ayına göre yüzde 23,38 arttı.

Üçüncü sırada yer alan İsrail'e ihracat da bu dönemde yüzde 22,11 artış gösterdi.

- ABD'ye ihracat yüzde 55, Libya'ya ihracat yüzde 45 arttı

Sektörün önemli pazarlarından İngiltere'ye ihracatta yüzde 6,05 azalış görüldü. Bu ülkeye dış satım, 222 milyon 877 bin dolardan 209 milyon 383 bin dolara geriledi.

ABD'ye ihracatını yüzde 55 artıran sektörün bu ülkeye dış satımı 66 milyon 541 bin dolardan 103 milyon 395 bin dolara yükseldi.

Libya'ya ihracat da yüzde 45 artarak 117 milyon 466 bin dolardan 170 milyon 951 bin dolara çıktı.

Ocak-eylül döneminde Almanya, Gürcistan ve Suudi Arabistan'a da 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.

- "Mobilya ihracatı 15 yıldır büyüme trendinde"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Türk mobilya sektörü ihracatının 15 yıldır büyüme trendinde olduğunu söyledi.

Sektörün bu yılı da rekorla kapatacağına inandığını belirten Ayhan, "Önümüzde 2023 hedefi var. Biz 10 milyar doları hedef olarak koyduk. Varabildiğimiz yere kadar varacağız. Türk mobilyacısı dünyanın her ülkesine ürün satabilecek kapasiteye gelmiş, bunun için de İnegöl lider olmuştur. Şu anda İnegöl'den 170 ülkeye ürün satıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa dış satım ihracat mobilya

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