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"Mobilya satışları KDV indirimiyle yüzde 30 arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç: - "15 Kasım'dan bu yana KDV indiriminin etkisini ciddi şekilde görüyoruz. KDV indirimi son bir ayda mobilya satışlarımızı yüzde 30 artırdı" - "Yılın 10 ayında yüzde 11'lik bir daralma vardı. Özellikle 15 Kasım'dan sonraki artışla hedefimiz bu daralmayı telafi etmek" - MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan: - "Geçen yılki KDV indiriminde satışlar yüzde 35 artmıştı. Bu KDV indirimi kalıcı olursa veya gelecek yıla da uzatılırsa aynı artışın yakalanacağı kanaatindeyiz" - "Özellikle mart ayıyla düğün sezonu başlıyor. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin bu KDV indiriminden faydalanması için sürenin uzatılması lazım"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV indiriminin etkisinin 15 Kasım'dan sonra ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "KDV indirimi son bir ayda mobilya satışlarımızı yüzde 30 artırdı." dedi.

Sektör temsilcileri, mobilyada KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sonrası satışlardaki son duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Güleç, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtiğini anımsatarak, ancak KDV indiriminin satışlara yansımasının son bir iki haftada olduğunu söyledi.

KDV indiriminin 1 Kasım'da duyurulduğunu, yoğunluğun ise iki hafta içinde başladığını hatırlatan Güleç, "Yani 15 Kasım'dan bu yana KDV indiriminin etkisini ciddi şekilde görüyoruz. KDV indirimi son bir ayda mobilya satışlarımızı yüzde 30 artırdı." Dedi.

Güleç, KDV indiriminde geriye kalan yaklaşık iki haftalık sürenin de yoğun geçmesini beklediklerini belirterek, "Ancak KDV indiriminin sezona denk gelmemesi, kısa süreli olması istediğimiz verimi almamızı engelliyor. Yani 1,5 aylık satışlarımız yılın 10,5 aylık durgunluğunu telafi eder mi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobilyada Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında çok sayıda şirketin yüzde 10 indirim yaptığını dile getiren Güleç, bunun üzerine de ekstra yüzde 10'luk bir KDV indiriminin de eklendiğini bildirdi.

Güleç, geçen yıl iç pazarda mobilya satışlarının 40 milyar lirayı bulduğunu ifade ederek, "Ancak bu yılın 10 ayında yüzde 11'lik bir daralma vardı. Özellikle 15 Kasım'dan sonraki artışla hedefimiz bu daralmayı telafi etmek ve 2018'de de 40 milyar liralık iç pazar hacmine ulaşmak." dedi.

- "KDV en azından 2019 boyunca yüzde 8 olmalı"

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8'e düşürülmesi talebinde bulunarak, ayrıca mobilya üretiminde kullanılan ahşap, ağaç, MDF, kereste ve suntayı da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Güleç, bu sayede Türk mobilya sektörünün dünyada söz sahibi olma iddiasının güçleneceğini, küresel pazardan daha fazla pay alabileceğini kaydederek, ayrıca 2023 ihracat hedefine daha rahat ulaşabileceğini bildirdi.

Mobilya ve mobilya üretiminde kullanılan eşyalarda KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesinin en azından 2019 boyunca geçerli olması gerektiğini dile getiren Güleç, mobilya sektörünün bu sayede kurumsallaşacağını, ihracatını katlayacağını, istihdamının artıracağını sözlerine ekledi.

- "Sektör eski canlılığını yakaladı ancak süre çok kısa"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan ise mobilyada KDV yüzde 8'e düşürülmeden önce sektörde ciddi daralma meydana geldiğini ve işten çıkarmalar başladığını belirterek, KDV indirimi sayesinde sektörün eski canlılığı yakaladığını söyledi.

Konut satışlarındaki teşvik ve indirimlerin de mobilya sektörüne olumlu olarak yansıdığını dile getiren Gürcan, "Bunun da etkisiyle sektör daralmadan kurtuldu. Geçen yılki KDV indiriminde satışlar yüzde 35 artmıştı. Bu KDV indirimi kalıcı olursa veya gelecek yıla da uzatılırsa aynı artışın yakalanacağı kanaatindeyim." dedi.

Gürcan, Türkiye'de her yıl 600 bin çiftin evlendiğini, 130 bin çiftin de boşandığını, mezun olan öğrencilerin işe başladığını kaydederek, bu nedenle ciddi mobilya ihtiyacının doğduğunu anlattı.

KDV indirimiyle gelen satış artışları sayesinde sektörün kayıt altına girdiğini ve istihdamın yükseldiğini aktaran Gürcan, “Ancak şu andaki KDV indirimi çok kısa ve mevcut stoklarla bile talep karşılanabilir veya siparişler kısa sürede yapılabilir. KDV indirimiyle daha yüksek artış sağlanması pazarın büyümesi, istihdamı artması gibi gelişmeler ancak sürenin uzatılmasıyla mümkündür. Özellikle mart ayıyla düğün sezonu başlıyor. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin bu KDV indiriminden faydalanması için sürenin uzatılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KDV indirimi mobilya satışları

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