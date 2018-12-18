"Mobilya satışları KDV indirimiyle yüzde 30 arttı"

Güleç, KDV indiriminde geriye kalan yaklaşık iki haftalık sürenin de yoğun geçmesini beklediklerini belirterek, "Ancak KDV indiriminin sezona denk gelmemesi, kısa süreli olması istediğimiz verimi almamızı engelliyor. Yani 1,5 aylık satışlarımız yılın 10,5 aylık durgunluğunu telafi eder mi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

KDV indiriminin 1 Kasım'da duyurulduğunu, yoğunluğun ise iki hafta içinde başladığını hatırlatan Güleç, "Yani 15 Kasım'dan bu yana KDV indiriminin etkisini ciddi şekilde görüyoruz. KDV indirimi son bir ayda mobilya satışlarımızı yüzde 30 artırdı." Dedi.

Güleç, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtiğini anımsatarak, ancak KDV indiriminin satışlara yansımasının son bir iki haftada olduğunu söyledi.

Mobilyada Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında çok sayıda şirketin yüzde 10 indirim yaptığını dile getiren Güleç, bunun üzerine de ekstra yüzde 10'luk bir KDV indiriminin de eklendiğini bildirdi.

Güleç, geçen yıl iç pazarda mobilya satışlarının 40 milyar lirayı bulduğunu ifade ederek, "Ancak bu yılın 10 ayında yüzde 11'lik bir daralma vardı. Özellikle 15 Kasım'dan sonraki artışla hedefimiz bu daralmayı telafi etmek ve 2018'de de 40 milyar liralık iç pazar hacmine ulaşmak." dedi.

- "KDV en azından 2019 boyunca yüzde 8 olmalı"

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8'e düşürülmesi talebinde bulunarak, ayrıca mobilya üretiminde kullanılan ahşap, ağaç, MDF, kereste ve suntayı da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Güleç, bu sayede Türk mobilya sektörünün dünyada söz sahibi olma iddiasının güçleneceğini, küresel pazardan daha fazla pay alabileceğini kaydederek, ayrıca 2023 ihracat hedefine daha rahat ulaşabileceğini bildirdi.

Mobilya ve mobilya üretiminde kullanılan eşyalarda KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesinin en azından 2019 boyunca geçerli olması gerektiğini dile getiren Güleç, mobilya sektörünün bu sayede kurumsallaşacağını, ihracatını katlayacağını, istihdamının artıracağını sözlerine ekledi.