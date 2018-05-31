"Mobilya sektörü 2 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptı"

KAYSERİ (AA) - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'nin mobilya sektöründe geçen yıl 2 milyar 750 milyon dolar ihracatla dünyada en çok büyüyen ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Kayseri'de CNR Holding yöneticileri, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarlarının önemli ticari ortağı olan Kayseri merkezli firmalarla iftarda bir araya geldi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, burada yaptığı konuşmada mobilya sektöründe dünyada ilk beş ülke ihracatçısı arasında yer almak istediklerini belirtti.

Türkiyede 36 bin civarında mobilya üreticisi bulunduğunu ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

"2001 yılından 2017'ye kadar mobilya sektöründe ihracatta, üretimde, istihdam ve markalaşmada dünyada kendinden en çok bahsedilen ülkelerden biri oldu. Türkiye sektörünün en büyük başarısı 2001 yılından 2017 yılına kadar olan istikrarlı yönetimi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün sektörlere ulaşarak, mobilya sektörü de başta olmak üzere yurt dışı gezilerinde iş adamlarını yanına alarak dünyayı dolaştırdı. Bunun çok büyük bir katkısı var. Mobilya sektörü 200 milyon lira ihracat karşılığında 220 milyon lira ithalatla klasik bir sektördü. Adeta dış ticaret açığı veriyordu. Bugün mobilya sektörü geçen yıl 2 milyar 750 milyon dolar ihracatla dünyada en çok büyüyen ülkelerden birisi olduk. Karşılığında aldığımız mal da yaklaşık 700 milyon dolar. 2017 yılında 13 bin 862 firmamız mobilya ihracatı yaptı. Demek ki 36 bin üreticimizin neredeyse 3'te biri mobilya ihracatçısı haline geldi."