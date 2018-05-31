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"Mobilya sektörü 2 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptı"

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 23:08 | Son Güncelleme

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç: - "Mobilya sektörü 200 milyon lira ihracat karşılığında 220 milyon lira ithalatla klasik bir sektördü. Adeta dış ticaret açığı veriyordu. Bugün mobilya sektöründe geçen yıl 2 milyar 750 milyon dolar ihracatla dünyada en çok büyüyen ülkelerden birisi olduk" - CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut: - "Ülkemizin yaşadığı kurlarla ilgili değişik spekülasyonların yapıldığı dönemde ihracat verilerinin son derece cesaret verici olduğunu ve hedeflerini aştığını görüyoruz"

KAYSERİ (AA) - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'nin mobilya sektöründe geçen yıl 2 milyar 750 milyon dolar ihracatla dünyada en çok büyüyen ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Kayseri'de CNR Holding yöneticileri, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarlarının önemli ticari ortağı olan Kayseri merkezli firmalarla iftarda bir araya geldi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, burada yaptığı konuşmada mobilya sektöründe dünyada ilk beş ülke ihracatçısı arasında yer almak istediklerini belirtti.

Türkiyede 36 bin civarında mobilya üreticisi bulunduğunu ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

"2001 yılından 2017'ye kadar mobilya sektöründe ihracatta, üretimde, istihdam ve markalaşmada dünyada kendinden en çok bahsedilen ülkelerden biri oldu. Türkiye sektörünün en büyük başarısı 2001 yılından 2017 yılına kadar olan istikrarlı yönetimi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün sektörlere ulaşarak, mobilya sektörü de başta olmak üzere yurt dışı gezilerinde iş adamlarını yanına alarak dünyayı dolaştırdı. Bunun çok büyük bir katkısı var. Mobilya sektörü 200 milyon lira ihracat karşılığında 220 milyon lira ithalatla klasik bir sektördü. Adeta dış ticaret açığı veriyordu. Bugün mobilya sektörü geçen yıl 2 milyar 750 milyon dolar ihracatla dünyada en çok büyüyen ülkelerden birisi olduk. Karşılığında aldığımız mal da yaklaşık 700 milyon dolar. 2017 yılında 13 bin 862 firmamız mobilya ihracatı yaptı. Demek ki 36 bin üreticimizin neredeyse 3'te biri mobilya ihracatçısı haline geldi."

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut ise birçok sektörde önemli fuarlar yaptıklarını ifade etti.

Mobilya sektörünün birçok başarıyı gerçekleştirdiğini anlatan Bulut, "Ülkemizin yaşadığı kurlarla ilgili değişik spekülasyonların yapıldığı dönemde ihracat verilerinin son derece cesaret verici olduğunu ve hedeflerini aştığını görüyoruz. Bu büyük bir başarı. Önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz fuarlarda yurt dışından gelecek alıcıların sayısını 3-4 katına çıktığını görüyoruz." dedi.

Programa Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mutafa Çelik, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız ve Sami Dedeoğlu, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Tuncay Sabuncu ve akademisyen Emre Alkin de katıldı.

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