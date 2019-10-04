FİNANS

Mobilya sektörü CNR Expo'da buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Dünya mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörü CNR IMOB OBJET'de 5-10 Kasım'da bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Dünya mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörünü buluşturan İstanbul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı (CNR IMOB OBJET) 5 Kasım'da CNR EXPO'da kapılarını açacak.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar, 5-10 Kasım tarihlerinde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.

Fuarda, lüks tasarım mobilyalardan ev tekstiline, züccaciye ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve kilimden aydınlatmaya kadar 500'ü aşkın markanın 10 binini aşkın ürünü sergilenecek.

Dünya ticaretine yön veren katılımcı firmaların yer alacağı fuarda, aralarında İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya, ABD, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin de bulunduğu 100'ü aşkın ülkeden sektör temsilcileri ağırlanacak.

300'ü VIP olmak üzere 6 bin yabancı ziyaretçinin katılacağı fuarı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

Benzersiz desenlerin ve göz kamaştıran tasarımların sergileneceği özel bölümde, yatak örtülerinden nevresim takımlarına, perdeden kilime kadar ev tekstilinin en şık örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuar yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, iç mimarlar ve dekoratörler, otel satın almacıları, kamu kuruluşları ve tasarımcıları tek çatı altında buluşturacak.

Tasarımın ve konforun ön plana çıktığı ürünleriyle göz kamaştıracak olan fuar, kalite ile stilin birleştiği en prestijli mobilya, dekorasyon ve iç tasarım ürünlerine sahne olacak.

Fuar kapsamında ayrıca Avrupalı ve Türk tasarımcılar "Designers Lounge" alanında mobilya üreticileri bir araya gelecek.

Fuarda, İtalya, İspanya, İsveç, Hindistan ve Finlandiya'dan uluslararası ödüllü tasarımcılar "Design Stories" adlı seminerde geleceğin dizaynları ile ilgili sunum gerçekleştirecek.

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