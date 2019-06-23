Mobilya sektöründen Afrika'da pazar incelemesi

İZMİR (AA) - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı artırmak amacıyla Fas'a pazar inceleme gezisi düzenledi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2018 yılında 3,1 milyar dolar döviz kazandıran, 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, 2023 yılı için konulan 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak amacıyla alternatif pazar arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yıllık 2,5 milyar dolarlık mobilya ithal eden Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı artırmak için harekete geçildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince Fas'ta pazar incelemesi yapıldı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Fas'ta verimli görüşmeler yaptıklarını, Türk ürünlerine yönelik sempatiyi değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Fas'ın ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Ürdün, Mısır ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunduğuna dikkati çeken Yağcı, şunları kaydetti: