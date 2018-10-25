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Mobilya sektörünün sorunları ASO'da ele alındı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - "(Enflasyonla Topyekun Mücadele) Bu işin fırsatçılığını farklı yönde değerlendirenler var. Bu firmaların kimler olduğunu da öğrendik"

Mobilya sektörünün sorunları ve çözüm önerileri, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak piyasayı dinleyip sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Nebati, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırının etkilerinin en az şekilde hissettirilmesi için de çaba gösterdiklerini bildirdi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren firmaların isimlerini Bakanlığın internet sitesinden yayımladıklarını hatırlatan Nebati, "Sağolsun bir miktar firma yüzde 10 indirim kampanyasına katıldı. Bu işin fırsatçılığını farklı yönde değerlendirenler var. Bu firmaların kimler olduğunu da öğrendik. Sadece pazarda değil, tüm alanlarda çok abartılı bir şekilde, haksızca fırsatçılık yaparak bu işten nemalananlar var. Bunların üzerine gidiyoruz." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal da artık sorunları konuşmak yerine çözüm için eyleme geçilmesi gerektiğini belirterek, "Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı oturup çözümleriyle beraber eyleme geçirebilecek bir mekanizma oluşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Mobilya Sektör Meclisi Başkanı ve ASO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, mobilya alanında yaklaşık 38 bin firmanın 500 bin çalışanıyla hizmet verdiğini ifade ederek, sektörün sorunları konusunda detaylı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Danışmanı Hamza Çınar, özellikle sektörde kullanılan boya, kereste, vernik, levha gibi girdilerin fiyatlarında 2016'dan bu yana çok ciddi artış yaşandığına işaret ederek, "Sektör ihracatı iyi gidiyor. Son 17-18 yıldır dış ticarette açık vermeyen bir sektör. Buna karşın tüketicinin alım gücü düştü ve fiyat oluşumlarındaki etik değerler kayboldu." ifadesini kullandı.

ASO Mobilya Sanayi Komite Başkanı Metin Gültepe, sünger üretiminde ham madde ihtiyacına dikkati çekerken, ASO Orman Ürünleri Sanayi Komitesi Başkanı Kemal Bayramoğlu, mobilya sektöründe günlük 30 bin metreküp yonga ve lif levha tüketildiğini, gerekli ham madde için yıllık 15 milyon ton endüstriyel oduna ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ham madde ihtiyacının 9 milyon tonunun iç piyasadan, kalanının ithal olarak sağlandığını belirten Bayramoğlu, "Ham madde tedarikinde sorun yaşanması kapasite oranlarını düşürmekte, üretim ve fiyatları olumsuz etkilemektedir." görüşünü savundu.

ASO Ofis Mobilyaları Sanayi Komite Başkanı Yavuz Erbaz da "DMO kataloğunda yer alan firmaların doğru biçimde belirlenmesi ve bu firmaların gerçekten üretici ve sektörü temsil eden, belli kalitenin üzerinde iş yapan firmalar olması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ASO Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati mobilya

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