Mobilya sektörünün sorunları ASO'da ele alındı

Mobilya sektörünün sorunları ve çözüm önerileri, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak piyasayı dinleyip sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Nebati, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırının etkilerinin en az şekilde hissettirilmesi için de çaba gösterdiklerini bildirdi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren firmaların isimlerini Bakanlığın internet sitesinden yayımladıklarını hatırlatan Nebati, "Sağolsun bir miktar firma yüzde 10 indirim kampanyasına katıldı. Bu işin fırsatçılığını farklı yönde değerlendirenler var. Bu firmaların kimler olduğunu da öğrendik. Sadece pazarda değil, tüm alanlarda çok abartılı bir şekilde, haksızca fırsatçılık yaparak bu işten nemalananlar var. Bunların üzerine gidiyoruz." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal da artık sorunları konuşmak yerine çözüm için eyleme geçilmesi gerektiğini belirterek, "Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı oturup çözümleriyle beraber eyleme geçirebilecek bir mekanizma oluşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.