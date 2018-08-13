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Mobilya üretimine 10 milyon avroluk tesis desteği

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen MOBİTEK kapsamında yaklaşık 10 milyon avro maliyetle yüksek teknolojili makinelerle oluşturulan Kayseri'deki mobilya üretim tesisi, orta ve küçük ölçekli işletmeleri buluşturacak - Proje kapsamında mobilya dekorasyonuyla ilgili büyük bir alışveriş merkezi kurulacak - Orta Anadolu Kalkınma Birliği Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: - "Kayseri, MOBİTEK ile dünya pazarında adını duyuracak"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de mobilya üretim sektöründeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 10 milyon avro bütçeli Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) kapsamında oluşturulacak mobilya üretim tesisinde orta ve küçük ölçekli işletmeler bir araya getirilecek.

Avrupa Birliği hibe projesi ile başlayan ve esnafın kümelenmesiyle devam eden MOBİTEK, orta ve küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen MOBİTEK, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Kayseri Marangozlar, Döşemeciler ve Mobilyacılar Odasının, AB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında oluşturuldu.

Mobilya üretim tesisinin tamamlandığı proje kapsamında satışların yapılabileceği mobilya dekorasyonuyla ilgili büyük bir alışveriş merkezi de kurulacak.

Orta Anadolu Kalkınma Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana hedeflerinin üreticilerin bir araya gelerek ortak iş yapabilme imkanlarının arttırılması olduğunu söyledi.

Çolakbayrakdar, MOBİTEK ile mobilya üreticilerinin altyapılarını güçlendirdiklerini belirterek, dünya markası olmaları yolunda ilerlemelerini hedeflediklerini dile getirdi.

- "Kayseri, dünyaya adını duyuracak"

MOBİTEK'in mobilya üreticilerinin yeni pazarlara girebilmesi adına önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Burası küçük ve orta ölçekli işletmelerin ortaklaşa kullanabileceği bir fabrika. Buradaki makinelerin birçoğu Türkiye'de kullanılmıyor. Son derece yüksek teknolojiye sahip makineler. İnşallah burası ile beraber Kayseri sanayisi, yeni yeni ürünler üretmeye başlayacak, yeni pazarlara açılacak. MOBİTEK ile dünya pazarında Kayseri adını duyuracak. Burası Avrupa Birliği Hibe Projesi ile başlamış bir proje.

Yaklaşık 10 milyon avrolu bir proje. Geldiğimiz noktada her şeyi tamamlandı. Buradaki mobilya kümelenmesi içinde 840 işletmeci var. Buradan sadece 840 kişi değil, farklı işletmeler de faydalanabilecek. Binleri aşan imalatçı buradan faydalanabilecek."

Çolakbayrakdar, büyük bir alışveriş merkezinin tasarlandığı projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin mobilya sektörünün merkezi haline geleceğini dile getirdi.

Mobilyanın yanı sıra ilgili sanayicilerin ihtiyacı ürünlerin de üretileceğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, tesis sayesinde sektör firmalarının ihtiyaçlarını, iş planlarını ve hedeflerini gerçekleştirme imkanı bulacaklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, MOBİTEK'in Türkiye'de örnek olduğunu, Kayseri'ye gelip projeleri yerinde inceleyen iş adamları ve belediye başkanlarının, kendi şehirlerine aynısını uygulamak istediklerini sözlerine ekledi.

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10 milyon avro kayseri Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) mobilya üretimi Orta Anadolu Kalkınma Birliği Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar

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