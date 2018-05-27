"Mobilyacılar KDV indirimi bekliyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gayrimenkul sektöründe olduğu gibi mobilyada da katma değer vergisi (KDV) oranının düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Sektörde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere nefes aldıracaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mobilya sektörünün hızla büyüdüğüne ve esnafın KDV oranında indirim beklediğine dikkati çekerek, "İhracatı, ithalatını dörde katlayan mobilya sektöründe, geçen yıl 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Konut sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV indirimine gidilmeli. Geçen yıl indirim sağlandığında, iç satışlar yüzde 40'a kadar artmıştı. Bu yıl da sektörü hızlandırmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde maliyetlerin yaklaşık yüzde 40 arttığını, son aylardaki mobilya satışlarında ise aynı oranlarda bir düşüş görüldüğünü belirten Palandöken, "Her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor. Evlenmeden önce en çok para harcanan kalem mobilya. Sektörde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.