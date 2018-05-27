FİNANS

"Mobilyacılar KDV indirimi bekliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Konut sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV indirimine gidilmeli" - "Sektörde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere nefes aldıracaktır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gayrimenkul sektöründe olduğu gibi mobilyada da katma değer vergisi (KDV) oranının düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Sektörde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere nefes aldıracaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mobilya sektörünün hızla büyüdüğüne ve esnafın KDV oranında indirim beklediğine dikkati çekerek, "İhracatı, ithalatını dörde katlayan mobilya sektöründe, geçen yıl 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Konut sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV indirimine gidilmeli. Geçen yıl indirim sağlandığında, iç satışlar yüzde 40'a kadar artmıştı. Bu yıl da sektörü hızlandırmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde maliyetlerin yaklaşık yüzde 40 arttığını, son aylardaki mobilya satışlarında ise aynı oranlarda bir düşüş görüldüğünü belirten Palandöken, "Her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor. Evlenmeden önce en çok para harcanan kalem mobilya. Sektörde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

- "Yerli mobilya ürünleri de reklam desteğini hak ediyor"

Palandöken, Türk markalarının tanıtılmasında mobilya sektörünün önemli katkısı bulunduğunun altını çizerek, yerli mobilya ürünlerinin de reklam desteğini hak ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, 140'tan fazla ülkeye dizi ve film ihraç ettiğini dile getiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu dizi ve filmleri dünyanın her yerinden milyonlarca kişi izliyor. Bir sahnede Türk markalarının geçmesinin veya sponsorlar kısmında Türk markalarının yer almasının satışlara etkisi çok büyük. Ekonomi Bakanlığının, Türkiye'de çekilmiş, üretilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, TV dizisi, animasyon ve programlara 100 bin dolara kadar verdiği destek mobilya sektörünü de etkileyecektir."

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Bendevi Palandöken mobilya tesk

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