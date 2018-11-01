Mobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mobilyada KDV’nin yüzde 8 indirildiğini açıklaması, sektörde sevinçle karşılandı. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, KDV’deki indirimin 2019 yılının tamamına yayılmasını istedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV'de yapılan yüzde 8'lik indirimi değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür eden Güleç, "Çok mutlu olduk. İhtiyacımız olan bir dönemde bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her dönemde imdada yetiştiler. Türkiye’nin dinamiklerini biliyorlar. 2018 yılının son iki ayında önemli bir katkı sağlayacak. İşten çıkarmanın olduğu bir döneme geldi, böylelikle inşallah kimse işten çıkmayacak. İki ay çok az bir süre. Bu indirim, 2019 yılının tamamına yayılırsa 2023 hedeflerimizin önü açılmış olur" dedi.

Mobilya sektörünün Türkiye’de 19 sektörün lokomotifi olduğunu söyleyen Güleç, “Mobilya sektöründeki olumlu gelişme, diğer sektörleri etkiliyor. Bu sene inşallah Türkiye olarak, mobilya ihracatımız 3 milyar doları aşacak. 16 yıllık istikrarla, dünyada mobilya ihracatında 12'nci sıraya yükselmiştik. Bu indirim 2019 yılında da devam ederse, sıralamada ilk 10’a gireriz" dedi.

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