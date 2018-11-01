FİNANS

Mobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istedi

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mobilyada KDV’nin yüzde 8 indirildiğini açıklaması, sektörde sevinçle karşılandı.

Mobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mobilyada KDV’nin yüzde 8 indirildiğini açıklaması, sektörde sevinçle karşılandı. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, KDV’deki indirimin 2019 yılının tamamına yayılmasını istedi.
Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV'de yapılan yüzde 8'lik indirimi değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür eden Güleç, "Çok mutlu olduk. İhtiyacımız olan bir dönemde bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her dönemde imdada yetiştiler. Türkiye’nin dinamiklerini biliyorlar. 2018 yılının son iki ayında önemli bir katkı sağlayacak. İşten çıkarmanın olduğu bir döneme geldi, böylelikle inşallah kimse işten çıkmayacak. İki ay çok az bir süre. Bu indirim, 2019 yılının tamamına yayılırsa 2023 hedeflerimizin önü açılmış olur" dedi.
Mobilya sektörünün Türkiye’de 19 sektörün lokomotifi olduğunu söyleyen Güleç, “Mobilya sektöründeki olumlu gelişme, diğer sektörleri etkiliyor. Bu sene inşallah Türkiye olarak, mobilya ihracatımız 3 milyar doları aşacak. 16 yıllık istikrarla, dünyada mobilya ihracatında 12'nci sıraya yükselmiştik. Bu indirim 2019 yılında da devam ederse, sıralamada ilk 10’a gireriz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istedi

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
Colliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştüColliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştü
Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz (2)

Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz (2)

Colliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştü

Colliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştü

Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda 

Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda 

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı bugün başlıyor 

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı bugün başlıyor 

Yalıkavak Marina UNICEF’in eğitim sponsoru oldu 

Yalıkavak Marina UNICEF’in eğitim sponsoru oldu 

DİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturdu

DİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.