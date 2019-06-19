Mobilyacılar, KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında geçen yılın son aylarında başlatılan ve 30 Haziran'da sona erecek olan düzenlemeye göre, mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak belirlendiğini hatırlattı.

"Mobilya sektöründeki ihtiyaç ve sorunların ortak bir akılla çözülmesi gerekiyor. Kayseri, mobilyada endüstriyel ve seri üretimde Türkiye'de ilk sıralarda ve yüzde 50'nin üzerinde bir üretim yapıyoruz. Bunun yanında yan sanayide de önemli bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 2023'te 10 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak için üyelerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda devletin mobilya sektörü için çeşitli uygulamaları oldu. Mobilyadaki KDV indirimi hassas bir konu. Bu durum üyelerimizin bir kısmını memnun ederken diğer bir kısmını memnun etmedi. KDV indiriminin kalıcı ve sürekli olmasını istiyoruz. Bu oranın sabit ve yüzde 12 gibi bir rakamda kalmasını istiyoruz. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışındaki ihracatı artırmaksa devletimizden beklediğimiz makul oranlarda bir rakamla kalıcı bir fiyat belirlenmesi."

Sanayicilerin KDV indirimine göre plan yaptığını dile getiren Yalçın, "Üreticiler ve sanayiciler ne yapacağını tam belirleyemiyor. Altıncı aydaki KDV indirimi uzayacak mı uzamayacak mı? Üreticiler fiyat politikasını hangisine göre ayarlayacaklarını bekliyorlar. KDV oranlarının yüzde 12 oranında sabitlenmesinin ihracatçı ve ithalatçı firmalar için memnun edici olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.