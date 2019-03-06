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Mobilyacılar MODEKO'da buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayan MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, kapılarını açtı.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayan MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, kapılarını açtı. 300'ün üzerindeki üretici firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, kapsamlı alım heyetlerine ev sahipliği yapacak. Türk mobilya endüstrisine yön veren MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, 30'uncu kez ziyarete açıldı. Fuarİzmir'deki fuarın açılış törenine CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ile çok sayıda oda başkanı ve sektör temsilcisi katıldı. Açılışta konuşan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, İzmir'de bulunmaları nedeniyle şanslı olduklarını dile getirerek aldıkları desteklerin ardından ürettiklerini Türkiye'ye ve dünyaya pazarlamak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Özkoparan, "İç pazar bize yetmiyor dışarıya açılmamız gerekiyor. Kendimize bir bölge seçip oradaki fuarlara katılalım, sektörümüzün önünü açalım" dedi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da konuşmasında bu yıl fuara yeni katılımlar olduğunu belirterek, zenginleşmiş bir fuar düzenlendiğini kaydetti. Mutlu şöyle konuştu: "Bu sektörde çalışanlar ağaçtan insan yaparlar. Alın teriyle emek vererek çalıştıkları bu sektör istihdam sağlar, ihracat yapıp döviz katkısı sağlar, iç piyasaya hakimdir. 2000'li yıllarda 3 alıp 1 satıyorduk, şimdi 3 satıyoruz 1 alıyoruz. Ama yine de sorunlarımız var. İdarecilerden beklentilerimiz, sorunların çözümünde katkı sağlasınlar. Sektörde hem eğitim hem tasarım üzerine çalışmalar var. Bugün yapılan iki fuar sadece bu sektörlere değil ulaşım, yemek ve konaklama sektörleriyle birlikte kentin ekonomisine katkı sağlayacak." 'EĞİTİM MERKEZİ VE SOSYAL TESİS PROJESİ TAMAMLANDI' Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da Karabağlar'ın mobilya sektörüyle özdeşleşmiş bir ilçe olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetim olarak sektöre ilgisiz kalamadıklarını ifade eden Selvitopu, "5 yıldır görevdeyim. Odayla birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Odamıza ait bir arsa üzerinde mobilya eğitim merkezi ve sosyal tesis binasının projesi tamamlandı. İzmir Kalkınma Ajansı'na proje başvurusu yaparak 1 milyon liralık destek aldık. Şu anda ihale süreci başladı. Önümüzdeki aylarda binanın temeli atılacak" dedi. Aynı fuarı 30 yıl düzenlemenin önemli bir iş olduğunu anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da üretim ve ihracatla ilgili fuarları çok önemsediğini kaydetti. Aydoğan, "Ülkemizin kurtuluşu bu. Dünyada büyük bir rekabet var. Teknoloji gelişti. Hangi icat yapılırsa başka sektörlere fayda sağlar. Mobilya sektörü de insan var olduğu sürece yerinde saymaz, sürekli gelişir" diye konuştu. 307 FİRMA KATILDI Konuşmaların ardından 30'uncu Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı MODEKO'nun açılış kurdelesi kesildi. Davetliler toplu olarak Fuarİzmir'deki stantları ziyaret etti. Klasik çizgi, modern, ev ve ofis mobilyası ile bahçe mobilyaları grubunda bu yıl 307 firma stant açtı. Dış pazarlardan gelecek olan ziyaretçilerin yanı sıra iç piyasa sirkülasyonu için de cazip bir pazar olan MODEKO'da İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, İnegöl, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehir, Burdur, Adana, Afyonkarahisar ve Samsun'dan fuara katılan firmalar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başladı. Fuarİzmir'de A ve B hollerinde birbirinden özel stantlarda sergilenen ev ve ofis mobilyaları ile bahçe mobilyaları dışında bu yıl ilk kez halı ve zemin kaplamaları için özel bölüm oluşturuldu. 45 farklı ülkeden iş insanlarının ziyaret edeceği fuar, 6- 10 Mart tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

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