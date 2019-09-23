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Mobilyacılar "yeni pazarlar" için destek bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: - "Mobilya sektöründe, yeni pazarlar bulunabilmesi için hükümetin desteğine ihtiyaç duyuyoruz" - "2023'te 10 milyar dolar ihracatla, dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almayı amaçlıyoruz"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektöründe yeni pazarlar bulunabilmesi için hükümetin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 10 milyar dolar ihracatla dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almayı amaçlıyoruz. Bu hedefin yakalanabilmesi için belirli ülkeler ve bölgeler seçilerek, başkentlerinde büyük 'Türk Mobilyası Showroomları' açılmasını öneriyoruz." dedi.

Taklacı, AA muhabirine, mobilya sektörünün sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de mobilyanın beşiği haline gelen Siteler'in, genellikle küçük atölyelerden oluştuğunu anlatan Taklacı, bölgede 20 binden fazla esnaf ve sanatkarın faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Siteler esnaf ve sanatkarlarının çoğunun, hala geleneksel yöntemler ve el işçiliği mobilya ürettiğine işaret eden Taklacı, tasarımı, kalitesi ve kilogram başına kar miktarıyla uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek konumda olduğunu söyledi.

Taklacı, ülke genelinde mobilya üretiminin yüzde 90'dan fazlasının yerli olduğuna dikkati çekerek, "Sunta ve MDF gibi ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasal, bazı kumaş çeşitleri, sünger ve boyalar dışında tamamı yerli üretim olan mobilya sektörümüzde, petrokimyanın desteklenmesiyle üretimin tamamı çok hızlı şekilde yüzde 100 yerli de olabilir ama üretimde yüzde 90 yerlilik oranına rağmen Türk mobilyası komşu ülkelerin sınırlarını geçemedi." diye konuştu.

- "Mobilya üretimi son 10 yılda 2 kattan fazla arttı"

Yüzde 100 yerli mobilya üretimi için sektörün teşviklerle desteklenmesinin yanında, ihracat için yeni pazarlar da yaratılması gerektiğinin de altını çizen Taklacı, Türkiye'de mobilya üretiminin 10 yılda 2 kattan fazla arttığını ve ülke üretiminin iç pazardaki talebe fazla geldiğini kaydetti.

Taklacı, geleneksel yöntemlerle çalışan, atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin çoğunluğu oluşturduğu mobilya sektöründe, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yeterince gerçekleştirilemediğine değinerek, mobilya esnaf ve sanatkarının bu noktada yeni pazarlar bulunabilmesi için hükümetin desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Mobilya sektörüne yeni pazarlar oluşturulmasıyla iç pazarda müşterisi olmayan ürünlerin de satılacağını belirten Taklacı, böylece sektörün dış pazarlarda da kendini gösterebileceğine ve ülke ihracat gelirlerinin artacağını söyledi.

- "Hedef: Dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almak"

Türk mobilya sektörü olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini vurgulayan Taklacı, "Mobilya sektörü 2000 yılında 180 milyon dolar olan ihracatını, bugün 3,2 milyar dolara taşıdı. 2023'te ise 10 milyar dolar ihracatla, dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almayı amaçlıyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Bu hedeflerin yakalanabilmesi için belirli ülkeler ve bölgeler seçilerek, başkentlerinde büyük 'Türk Mobilyası Showroomları' açılmasını öneriyoruz. Kamu eliyle yapılacak yatırım neticesinde, üreticilerimiz tek elden yönetilebilecek, pazarlama sorunlarıyla karşılaşmayacak ve 'Türk Mobilyası' markasıyla tek çatı altında toplanabilecekler. 'Türk Mobilyası' markasıyla esnaf ve sanatkarlar dil, pazarlama ve lojistik gibi sorunlar yaşamadan ihracat yaparak dünyaya açılabilecekler." ifadesini kullandı.

Taklacı, bu yolla Türk mobilya sektörünün markalaşırken aynı zamanda kurumsal bir yapıya da kavuşacağını söyledi. Üreticinin, yurt dışı pazar ihtiyaç analizlerine göre talebe göre tasarım ve imalat yapacağını anlatan Taklacı, söz konusu ürünlerin hedef pazarlarda tanıtımı ve satışıyla, mobilya lojistik ağının da kurulmuş olacağını ve bu yöntemle de Türk mobilyasının zirveye oturacağını kaydetti.

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Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMO Hüseyin Taklacı

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