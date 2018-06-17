İZMİR (AA) - İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Hasan Özkoparan, düğünlerin yarısının yaz aylarında gerçekleştiğini belirterek, bunun da piyasaya en az 15 milyar lira sıcak para sürüleceği anlamına geldiğini bildirdi.

Özkoparan, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında düşen satışların bayramdan itibaren yeniden canlandığını belirtti.

Baharda başlayan düğün sezonuna ramazan ayında ara verildiğine işaret eden Özkoparan, düğünlerin başlamasıyla mobilya sektöründeki satışların yeniden ivme kazanacağını kaydetti.

Çiftlerin yaz düğünü hayali kurduğunu belirten Özkoparan, "Her yıl 600 bin kişi evleniyor. Bugün düğünlerin oluşturduğu pazar 30 milyar lirayı aşıyor. Düğünlerin yarısı yaz aylarında gerçekleşiyor. Bunun nedeni çiftlerin yaz düğünü sevdası. Bu da bu yaz piyasaya en az 15 milyar lira sıcak para sürüleceği anlamına geliyor. Mobilya üreticilerimiz, tasarımları ve üretim kaliteleri oranında bu pazardan paylarını alacaklar." ifadelerini kullandı.

Özkoparan, düğünlerin kış aylarına kadar süreceğine, mobilya satışlarındaki hareketliliğin sonbaharda da devam edeceğine dikkati çekti.

