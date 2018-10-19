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Mobilyacılardan enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Tuncay Sabuncu: - "170 üyemiz Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında perakende satışlarda yüzde 10 indirim uyguluyor" - "Önce bindirim daha sonra indirim yapmıyoruz. Bizler reel yüzde 10 indirim yapıyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Tuncay Sabuncu, 170 üyelerinin Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında perakende satışlarda yüzde 10 indirim uyguladığını belirterek, "Önce bindirim daha sonra indirim yapmıyoruz. Bizler reel yüzde 10 indirim yapıyoruz." dedi.

Sabuncu, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini ifade etti.

Yıl sonuna kadar tüm üyeleriyle beraber programa destek vereceklerini söyleyen Sabuncu, 170 üyelerinin perakende satışlarda yüzde 10 indirim uyguladığını bildirdi. Yüzde 10'luk indirimin yanlış anlaşıldığını dile getiren Sabuncu, bunun perakende satışta tüketiciye yönelik bir uygulama olduğuna dikkati çekti. Sabuncu, şöyle devam etti:

"Bazen 'Ben 20 tır ürün alacağım yüzde 10 iskontomu uygulayın' diyenler çıkıyor. Bunlar ya programı tam incelememiş ya da işi sulandırmaya çalışıyorlar. Bu, hanehalkına yönelik tüketici için yapılmış bir indirim. Biz bu doğrultuda yüzde 10 indirim yapılacağını söylüyoruz. Toptan anlamında bizden bu tarz istekte bulunmaları gerçeklikle bağdaşmıyor. Bizler dolardaki artışı ertesi sabah yüzde 40 olarak ürünlerimize yansıtmadık. Önce bindirim, daha sonra indirim yapmıyoruz. Bizler reel yüzde 10 indirim yapıyoruz."

- "Kayseri mobilyası Türkiye'nin kalbi"

Sabuncu, Kayseri mobilyasının hak ettiği yerde olmadığını, mobilyacıların 'metal ya da ağaçla uğraşan ustalar' şeklinde algılandığını savundu.

Mobilya sektörünün dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden olduğuna işaret eden Sabuncu, "Kayseri mobilyası Türkiye'nin kalbi. Mobilyanın hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. KDV indirimi olmasa bile işçilik anlamında SGK primlerinde ya da stopaj anlamında bir iyileştirme yapılabilir. Kayseri, mobilya için teşvikli bölge ilan edilirse Türkiye mobilyası ciddi bir ivme kazanacaktır. Çünkü bizler seri üretim yapan, Türkiye'deki her mobilyanın yüzde 50'sini üreten, Türkiye'deki markaların yüzde 80'ini barındıran bir şehiriz." diye konuştu.

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KAYMOS Tuncay Sabuncu

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