FİNANS

Mobilyacılardan ortaöğretim kurumları düzenlemesine destek

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı: - "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle gençlerimiz hem mesleğinde ustalık ve usta eğiticilik belgelerine sahip olabilecek hem de lise diploması alabilecekler" - "Değişikliği destekliyoruz ancak düzenleme çıraklık okulundan daha önce mezun olanları da kapsamalı"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin, fark dersleri alarak lise diploması edinmelerine imkan tanıyan düzenlemeyle ilgili, "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle gençlerimiz hem mesleğinde ustalık ve usta eğiticilik belgelerine sahip olabilecek hem de lise diploması alabilecekler." dedi.

Taklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin çıraklık okulu olarak bilinen mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilere getirdiği olanakları değerlendirdi.

Mobilya sektöründe, çıraklıktan yetişen çok sayıda nitelikli ustanın çalıştığını dile getiren Taklacı, gelişen teknoloji ve ürünlerde farklı tasarımların tercih edilmesi sebebiyle son dönemde mesleki eğitimin öneminin arttığını ifade etti.

Türkiye'de 323 mesleki eğitim merkezinde 100 binden fazla öğrencinin çıraklık eğitimi aldığına işaret eden Taklacı, mobilya sektörü olarak kendilerinin de çıraklık eğitimi konusunda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

- "Mobilya ustası öğrencilerimiz üniversite sınavına katılabilecek"

Taklacı, mevcut durumda çıraklık eğitimi görenlerin, lise diplomasına sahip olabilmek için ayrıca bir açık öğretim kurumuna kaydolmaları gerektiğini, bu durumun çırakların eğitimlerinden birini yarıda bırakmalarına neden olduğunu anlattı.

Hüseyin Taklacı, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik kapsamında 'haftada 1 gün okul, 4 gün işletme modeli' düzenlemesiyle, gençlerimiz hem mesleğinde ustalık ve usta eğiticilik belgelerine sahip olabilecekler hem de lise diploması alabilecekler. Yani Siteler'de mobilya yapımı konusunda eğitim gören öğrencilerimiz, ustalık belgelerinin yanında fark derslerini de vererek lise diploması almaya hak kazanacaklar. Böylece öğrencilerimiz mobilya ustası olmalarıyla beraber üniversite sınavına katılabilecekler. Üniversite sınavından başarıyla çıkan genç ustalarımız, mobilya alanlarında görecekleri eğitimle alanlarında daha da uzmanlaşabilecekler."

Düzenlemeden memnun olduklarını belirten Taklacı, "Ancak düzenleme, çıraklık okulundan daha önce mezun olanları da kapsamalı." dedi.

Taklacı, ustalık ve usta eğiticilik belgesine sahip çok sayıda esnaf ve sanatkarın lise diploması alma ve üniversitede okuma hayali kurduğunu söyledi.

- "Eğitimli nesillerin enerjisine ihtiyacımız var"

Türkiye'de birçok sektörün ara eleman sıkıntısı yaşadığına işaret eden Taklacı, düzenlemenin bu sorunun çözümü için önemli bir adım niteliği taşıdığını dile getirdi.

Taklacı, ara eleman ihtiyacının mobilya sektörünün de yaşadığı sorunlar arasında yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada el işçiliğiyle mobilya üreten sayılı ülkelerden. Çok değerli alaylı ustalarımız var ancak eğitimli gençlerimiz de sektöre dahil olursa sektör gelişir ve ihracat liginde daha üst noktalara gelir. Mobilya sektöründe alaylı ustaların tecrübesinin yanında, eğitimli nesillerin enerjisine de ihtiyacımız var. Ar-Ge, tasarım ve teknoloji konularındaki yetkinlikleriyle genç, eğitimli nesiller, Türk mobilyasını dünyaya daha iyi tanıtabilirler."

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ANKAMOB Hüseyin Taklacı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

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