Mobilyacılardan ortaöğretim kurumları düzenlemesine destek

MEHTAP YILMAZ - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin, fark dersleri alarak lise diploması edinmelerine imkan tanıyan düzenlemeyle ilgili, "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle gençlerimiz hem mesleğinde ustalık ve usta eğiticilik belgelerine sahip olabilecek hem de lise diploması alabilecekler." dedi.

Taklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin çıraklık okulu olarak bilinen mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilere getirdiği olanakları değerlendirdi.

Mobilya sektöründe, çıraklıktan yetişen çok sayıda nitelikli ustanın çalıştığını dile getiren Taklacı, gelişen teknoloji ve ürünlerde farklı tasarımların tercih edilmesi sebebiyle son dönemde mesleki eğitimin öneminin arttığını ifade etti.

Türkiye'de 323 mesleki eğitim merkezinde 100 binden fazla öğrencinin çıraklık eğitimi aldığına işaret eden Taklacı, mobilya sektörü olarak kendilerinin de çıraklık eğitimi konusunda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.