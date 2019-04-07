Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, "Mobilya sektörü ihracatla ayakta kalmaya çalışıyor. Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarındaki ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 2019 yılından umutlu olduğunu söyledi.

Sektörün 2017 yılına göre geçen sene daha iyi bir dönem geçirdiğini dile getiren Ercan, ancak geçen yıl temmuz ayında dolardaki dalgalanmanın tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünü de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ham maddede dışa bağımlı olunması nedeniyle maliyet artışları yaşadıklarını aktaran Ercan, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz, aldığı kararlarla manipülasyonu kırmaya çalıştı. Fiyatların aşağı çekilmesi ve KDV indiriminde beklentilerimizi yakalayamadık, çünkü ham maddedeki KDV düşmeyince mobilyada verginin düşürülmesi bize pek artı sağlamadı. Bunu rağmen 2018 iyiydi. Mobilya sektörü ihracatla ayakta kalmaya çalışıyor. Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz."