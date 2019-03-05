“Mobilyada KDV indirimi düğün sezonunda da devam etmeli”

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 Ocak ayının başından itibaren uzattığı mobilyada KDV indirimi, 31 Mart’ta sona ererken, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, söz konusu indirimin düğün sezonu olan yaz aylarında da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Balcı konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında hayata geçirilen mobilyada KDV indirimi sektörümüze hareketlilik kattı. Ocak ayından bu yana mobilyada satışların büyük oranda arttığını görüyoruz. Önümüzdeki Mart-Nisan ve Mayıs ayları yaz sezonu öncesinde düğün alışverişi dönemine denk geliyor. Sektör olarak beklentimiz KDV indiriminin kalıcı olması yönündedir ve yuva kurmaya hazırlanan gençlerimizi bu anlamda desteklememiz gerekiyor.

“Düğün sezonunu kampanyalarla destekleyeceğiz”

“MOSDER olarak yüzde 18’den yüzde 8.0’e düşen KDV oranını çok olumlu karşılamıştık. Böylece sektör olarak hem üretim bandında hem de satış kanalında yükselen bir ivme yakaladık. Artan satışlar istihdama ve doğrudan milli ekonomimize fayda sağlıyor. Bu süreçte indirimli satışlarla vatandaşın yüzü de gülmüş oldu.”

Balcı ayrıca evlilik alışverişinin hem yuva kuracak gençler hem de bu süreçte çocuklarını destekleyen aileler için meşakkatli bir süreç olduğunu belirterek, beyaz eşya alımı dışında mobilya alışverişinin de bir evin en önemli ihtiyaçlarından olduğunu belirtti. MOSDER üyesi mobilya markalarının düğün sezonuna özel kampanyalar hayata geçireceğini belirten Balcı, böylece alım gücü düşük olan vatandaşların da gönül rahatlığıyla mobilya alışverişini yapabileceğini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

