"Mobilyada KDV indiriminin kalıcı olması gerekiyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mobilya sektöründeki KDV indirim süresinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsatarak, "O tarih geldiğinde, piyasadaki duruma bakacağız. Sizlerin de görüşünü alarak, hükümetimizden bu konuyu yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı olması." dedi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen MODEF 2019 41. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle başladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında, seçim sonuçlarının Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olmasını dilediğini, 4,5 yıllık seçimsiz dönemin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ekonomide atılacak çok adım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz.

Ekonomiye odaklanabileceğimiz, ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor.

Bugün güzel bir tesadüf, feyiz ve bereketin arttığı mübarek bir gece olan Miraç Kandili. Miraç, tüm Müslümanlar için, kendine çeki düzen verme, yenilenme, geleceğe ümitle bakma fırsatıdır. Günümüzde artık sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğimizi marka haline getirip, dünyaya açmak lazım. Tanıtmak lazım. İşte İnegöl, şimdi bu vizyonla hareket ediyor. Çok doğru bir iş yapıyor

Sizler bu fuarla, hem şehrinize, hem de kendi değerimize, kendi ürünümüze sahip çıkıyorsunuz."

İnegöl'de mobilya sektörünün 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "İnegöl, Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 17'sini tek başına yapıyor. Esasında, mobilya sektörü, ülkemizin bir başarı hikayesi. Üretim, istihdam ve ihracatta, büyük pay sahibi. Zira yüzde 80 gibi gayet yüksek bir yerlilik oranına sahip. Cari fazla veriyor ve ülkemize net döviz kazandırıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi. - "Sektörde girdi-çıktı KDV faklılığı çözülmeli" TOBB'un her zaman mobilya sektörünün yanında durduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son yapılan düzenlemeyle, mobilya sektöründeki KDV indirim süresi, 30 Haziran'a kadar uzatıldı. O tarih geldiğinde, piyasadaki duruma bakacağız. Sizlerin de görüşünü alarak, hükümetimizden bu konuyu yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı olması. Mobilya sektöründe girdi-çıktı KDV farklılığı sorununun da kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.