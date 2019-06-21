"Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını anımsatarak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak önemli adımlardan biri budur." ifadelerini kullandı.

Balcı, mobilyada KDV indirimi uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Haziran’a kadar uzatılan mobilyada KDV indirimi uygulamasının ay sonu itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını aktaran Balcı, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak önemli adımlardan biri budur. Merdiven altı üretim nedeniyle KDV ödemeyen bazı işletmelerin neden oldukları bu haksız rekabetin böylece ortadan kalkacağını düşünüyorum. Sonuç olarak milli ekonomimizin güçlenmesi için KDV’nin yüzde 10’da sabitlenmesi devletimizin de menfaatine olacaktır.” ifadelerini kullandı.